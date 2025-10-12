O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"

Compania de consultanță fiscală CC Tax Advisory a obținut o victorie împotriva deciziilor ANAF privind declararea inactivă a câtorva sute de firme.

ANAF declarase sute de firme ca fiind în inactivitate fiscală, pe motivul ”negăsirii acasă” la sediul social, informează Economica.net

Tribunalul București a decis însă să suspende executarea deciziei de declarare a inactivității fiscale pentru un client, până la pronunțarea instanței de fond.

„Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte împotriva efectelor unei decizii administrative abuzive cu impact devastator. Suspendarea executării deciziei ANAF înseamnă, practic, continuarea operațiunilor în condiții normale pentru firmă, până când instanța va analiza pe fond contestația depusă de noi. Am reușit să demonstrăm că dreptul la apărare și procedurile legale nu sunt opționale”, a declarat drd. Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

În baza deciziei pe care a emis-o Tribunalul București, firma își poate continua activitatea, evitând efecte precum blocarea tranzacțiilor, afectarea reputației și pierderea dreptului de deducere a TVA.

În perioada următoare, instanța va analiza temeinicia și legalitatea deciziei administrative a ANAF prin care declară contribuabilul inactiv.

La începutul lunii august 2025, CC Tax Advisory a atras atenția asupra unui val de decizii de declarare de inactivitate fiscală pentru sute, potențial mii de contribuabili, pe motiv că organele Anti-Fraudă nu au găsit, în cadrul controalelor desfășurate, reprezentanții firmelor la sediile sociale, fără ca firmele controlate să fi avut datorii către stat la momentul controlului.

