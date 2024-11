Amnistia fiscală ratează țintele Guvernului. Câștigurile imaginate riscă să fie pierderi dure. Economist: „Pare a fi o lege dată cu dedicație”

Amnistia fiscală adoptată de Guvern ca o modalitate de a micșora găurile din colectarea de taxe dă rezultate călâi. Cifrele din acest moment indică faptul că, în loc să contribuie la reducerea deficitului bugetar, măsura va lovi și mai mult în finanțele publice. Ziare.com a discutat cu un economist, care a explicat că Fiscul nu este suficient de puternic pentru a aplica o astfel de măsură, iar marii evazioniști nu au interesul de a intra în legalitate.

La 19 noiembrie, datele arătau că măsurile de amnistie fiscală - prin care statul iartă dobânzile și penalitățile pentru companiile care vin să își plătească datoriile și reduce o parte din taxele datorate de persoanele fizice - a avut performanțe sub așteptări. Până la acel moment, rău-platnicii au scos din buzunare 3,6 miliarde de lei. În acest context, ținta inițială a Finanțelor - de a aduce 9 miliarde de lei la buget - pare prea mare, iar estimările vorbesc despre un prag maxim de 6 miliarde de lei.

Ziare.com a discutat cu economistul Radu Nechita, conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Un prim aspect care iese în evidență în programul de amnistie este că a existat o plată individuală de 2,4 miliarde de lei în taxe datorate, care a propulsat colectarea de până în acest moment. Deși nu este clar dacă datornicul era o companie privată sau una de stat, suma este atât de mare încât îl face pe economist să suspecteze că iertarea fiscală a fost dată special pentru astfel de cazuri.

„Am fost foarte mirat de acea poveste cu un contribuabil care a plătit 2,4 miliarde de lei. Mie toată această poveste mi se pare că sună mai degrabă a o lege cu dedicație dată pentru acel contribuabil. Asta ar fi suspiciunea, dar poate greșesc. Venim cu o poveste care e de 10 ori mai mare decât realitatea ca să o facem să fie acceptată social și în Parlament, dar după care trage foloase cineva anume, care era deja pregătit sau putea fi pregătit să tragă lozul ăsta. Mi se pare o ciudățenie deosebită, este demnă de interes”, a declarat economistul.

Ads

Diferențele între speranțele statului și realitate sunt semnificative, în contextul în care România are un deficit bugetar de 7,9% preconizat pentru acest an. Între ce plănuia Guvernul să obțină și ce pare că poate aduce există o prăpastie de aproximativ 0,2% din PIB. Un alt cost vine și de pe urma bonificației acordate celor care își plătesc taxele la timp. Inițial, acest rabat trebuia să fie de 3%, însă parlamentarii au crescut procentul la 5%. Pe această ultimă cifră, impactul bugetar este de 1,8 miliarde de lei în anul următor, deci undeva la peste 0,1% din PIB.

Nechita nu este împotriva unei măsuri de iertare a datornicilor, dar argumentează că o astfel de acțiune poate fi luată doar dacă autoritatea fiscală este suficient de capabilă să pună în aplicare regulile.

„În logica amnistiei fiscale, ca să fie credibilă, trebuie să ai un Fisc cu care nu se glumește; adică trebuie să fie credibil că face căutări, că verifică, iar după ce te-a verificat și te-a prins, că nu te lasă, ci asigură aplicarea regulilor, cu penalități și tot tacâmul. Fiscul românesc nu cred că are această reputație sau, dacă o are, nu am auzit eu. În schimb, își exercită suveranitatea, să zic așa, pe micul contribuabil, pe amărâtul obișnuit. (...) ANAF îi ia pe cei care nu au protecție politică, pe cei care nu au un birou de avocați în spate, care să conteste - uneori pe bună dreptate - amenzile. Această asimetrie între micul și marele contribuabil încurajează abuzurile”, a mai spus cadrul universitar.

Ads

Chiar și în situația în care autoritatea fiscală română ar fi una cu o reputație de temut, tot există căi de scăpare pentru marile companii.

„Oricât de puternic și de strict ar fi Fiscul, există modalități care le sunt accesibile marilor contribuabili - ori foarte bine educați, unde avem celebrele „gulere albe”, ori care au acces la astfel de consultanță - de a introduce în mod intenționat câte o virgulă, câte un paragraf care să le permită interpretări în favoarea lor. Chiar și aici există întotdeauna posibilitatea de evaziune fiscală, iar oamenii care o fac știu că sunt într-o zonă gri”, explică Nechita.

La începutul lunii septembrie, când Ministerul Finanțelor a publicat schema de amnistie fiscală, a dat publicității și o centralizare a datoriilor. Aceste cifre arătau că în jur de 330 de firme datorează bugetului central peste 19 miliarde de lei, dintre care cea mai mare parte a datoriilor sunt mai vechi de un an. Media datoriilor pe companie era de 56,9 milioane de lei. Finanțele nu au spus numele contribuabililor ori dacă sunt firme private sau de stat.

Ads

Per total, companiile și persoanele fizice aveau datorii la final de iunie de peste 175 de miliarde de lei, ceea ce echivalează cu mai mult de jumătate din veniturile obținute de statul român.

„În situații de datorii mari, mereu există un calcul. Dacă știi că, să spunem, odată la 10 ani ai oportunitatea de a intra în legalitate și de a te pune la adăpost, faci un calcul să vezi cât te costă dacă ai fi prins. Dacă riscul de a fi prins este mare, atunci te autodemaști și plătești. Totuși, dacă pericolul de a fi prins este mic, practic nu te costă nimic să ascunzi în continuare banii. Dacă nu exisă riscul să fii obligat să plătești acei bani vreodată, probabilitatea ca tu să plătești banii oricând, oricât de mare ar fi amenda, este extrem de redusă. Preferi să îți asumi riscul de a fi prins decât să te autodemaști și să plătești sigur”, a mai punctat Nechita.

În acest context, economistul nu se miră că măsura nu a stârnit interesul așteptat de guvernanți, deși, aproximativ 130.000 de ii de contribuabili s-au înscris până la 15 noiembrie.

Ads

„Când spun de strictețea și profesionalismul Fiscului, mă refer la acest risc calculat de cei care nu plătesc. Dacă eu știu că mă prinzi, dar după se amână plata, iar amânarea se amână și ea, dacă am conexiunile politice, poate până la urmă reușesc să fac datoria să se prescrie, cum au făcut atâția. De asta zic, să nu ne mirăm că nu sare foarte multă lume pe această oportunitate. În primul rând, riscul de a fi prins este mic. În al doilea rând, mulți dintre ei au deja protecția politică, iar acest lucru le permite și chiar îi încurajează să îndrăznească să facă evaziunea fiscală în halul în care o fac. Această protecție îi face să mizeze în continuare că nu vor fi prinși și să nu vadă niciun interes în a profita de oportunitatea de a intra în legalitate”, a declarat Radu Nechita pentru Ziare.com.

...citeste mai departe despre "Amnistia fiscală ratează țintele Guvernului. Câștigurile imaginate riscă să fie pierderi dure. Economist: „Pare a fi o lege dată cu dedicație”" pe Ziare.com

Ads