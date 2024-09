Amnistia fiscală, publicată în Monitorul Oficial. Scutirile de taxe care au rămas în vigoare

Guvernul speră să aducă la buget 10 miliarde de lei pe final de an: 9 miliarde de lei din amnistia fiscală şi 1 miliard de lei din măsurile pe cheltuielile bugetare. FOTO Pixabay

Ordonanţa de Urgenţă care prevede, printre altele, amnistia fiscală din 2024 a guvernului Ciolacu, a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul a păstrat în forma publicată în Monitorul Oficial prevederile legate de ştergerea a 25% din datoriile persoanelor fizice mai mari de 5.000 de lei, dar şi a accesoriilor la datorie: dobânzi şi penalităţi, dacă datoria se plăteşte până pe data de 25 noiembrie 2024.

Conform relatării pe subiect făcută de Ziarul Financiar, actul normativ a păstrat regula potrivit căreia persoanele juridice, dacă plătesc până la aceeaşi dată „principalul”, scapă de plata dobânzilor şi penalităţilor. Pentru contribuabilii care au plătit la timp, există o reducere sub formă de credit fiscal anul viitor în valoare de 3% din impozitul plătit.

„Au păstrat discriminarea între plătitorii de impozit pe profit/micro şi contribuabilii care datorează impozit pe veniturile din activităţi independente. Aceştia din urmă nu beneficiază de bonusul de 3% dacă şi-au achitat la timp obligaţiile fiscale, asta în condiţiile în care cei care nu şi le-au achitat beneficiază şi de scutirea de dobânzi şi penalităţi şi de anularea a 25% din debit”, remarcă avocatul de business Gabriel Biriş, conform sursei citate.

Planul Guvernului: Acoperirea găurilor din buget prin colectarea de taxe și impozite la ANAF

Măsurile vin în contextul în care guvernul are arierate de recuperat în valoare de 180 miliarde lei, iar deficitul bugetar a ajuns, la patru luni din an, la 4% din PIB. Cea mai mare parte a acestor arierate, însă, adică datorii la bugetul de stat, sunt din partea companiilor de stat. Cele mai mari datorii ale persoanelor fizice sunt mai vechi de trei ani. Pe partea de cheltuieli, măsurile pe care le are în vedere guvernul vizează limitarea unor achiziţii de bunuri şi servicii, cum ar fi mobilă sau consultanţă şi expertiză.

Ads

Dacă este vorba de achiziţionarea de servicii pentru absorbţia de fonduri europene, însă, aceste cheltuieli vor putea fi făcute. Prin toate aceste măsuri guvernul speră să aducă la buget 10 miliarde de lei pe final de an: 9 miliarde de lei din amnistia fiscală şi 1 miliard de lei din măsurile pe cheltuielile bugetare.

Documentul poate fi consultat AICI.

...citeste mai departe despre "Amnistia fiscală, publicată în Monitorul Oficial. Scutirile de taxe care au rămas în vigoare" pe Ziare.com

Ads