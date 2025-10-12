Paradox tragic în America: Au rămas fără muncitori în fabrici, dar cu banii irosiți pe inteligența artificială. Avertismentul șefului Ford

Inagine dintr-o fabrică de mașini FOTO captură Youtube/ GommeBlog.it

Jim Farley, directorul general al Ford, avertizează că Statele Unite nu își pot îndeplini planurile ambițioase în materie de inteligență artificială dacă nu există forța de muncă necesară pentru a construi și întreține infrastructura aferentă. Piața AI este estimată să ajungă la 4,8 trilioane de dolari până în 2033, iar Farley subliniază că țara a neglijat forța de muncă necesară pentru centrele de date și facilitățile de producție care vor susține această dezvoltare.

„Cred că intenția există, dar nu există nimic care să susțină ambiția”, a declarat Farley pentru Axios, reluând îngrijorarea privind discrepanța dintre planuri și capacitatea de implementare. „Cum putem aduce înapoi toată această producție dacă nu avem oameni care să muncească acolo?” a adăugat el.

Conform directorului Ford, problema personalului pentru centrele de date și fabrici este parte dintr-o criză mai largă care afectează „economia esențială” a lucrătorilor manuali. Farley a afirmat că inteligența artificială ar putea elimina jumătate dintre locurile de muncă din sectorul administrativ, în timp ce va crea o cerere masivă pentru meserii calificate, dar forța de muncă necesară pentru a acoperi această cerere lipsește. Într-o postare pe LinkedIn din luna iunie, el a scris că în prezent țara duce lipsă de 600.000 de muncitori în fabrici și 500.000 de muncitori în construcții și că va fi nevoie de 400.000 de tehnicieni auto în următorii trei ani.

Analiștii leagă această penurie de personal de îmbătrânirea forței de muncă interne, dar și de politici restrictive în materie de imigrație care limitează creșterea populației. Farley pune accentul pe lipsa de conștientizare a problemei. „Toți simțim că America se poate descurca mai bine decât o face acum”, a spus el la Aspen Ideas Festival în iunie. „Avem nevoie de o nouă mentalitate, una care să recunoască succesul, importanța acestei economii esențiale și importanța pentru vitalitatea și durabilitatea noastră ca țară.”

Deficitul de personal se resimte deja în sectorul AI. Dame Dawn Childs, CEO a Pure Data Centres Group, operator britanic de centre de date, a declarat pentru BBC că, deși cererea pentru centre de date explodează, extinderea este împiedicată de lipsa muncitorilor în construcții. „Pur și simplu nu există suficienți muncitori calificați în construcții pentru toată lumea”, a afirmat ea.

Problemele cu personalul specializat afectează și funcțiile tehnice din centrele de date: un sondaj realizat în 2020 de Uptime Institute arăta că jumătate dintre operatorii de centre de date întâmpinau dificultăți în găsirea candidaților pentru posturile vacante, comparativ cu 38% în 2018. Un raport Deloitte din aprilie 2025 a constatat că problema persistă: 51% dintre cei 120 de directori de companii energetice și centre de date chestionați în SUA au spus că lipsa de personal calificat legat de centrele de date reprezintă o „provocare esențială”, iar peste 60% au indicat că este principala lor problemă.

McKinsey estimează că până în 2030 vor fi necesare 6,7 trilioane de dolari cheltuieli de capital la nivel global, iar furnizorii de servicii cloud de dimensiuni mari, așa-numiții hyperscalers, sunt așteptați să cheltuie 300 de miliarde de dolari doar în 2025.

Farley caracterizează problema într-un mod mai amplu decât o simplă criză de recrutare. „La suprafață, pare o problemă de forță de muncă, și în mare parte așa este”, a declarat el pentru Axios. „Dar, de fapt, nu este atât de simplu. Este o problemă de conștientizare. Este o problemă societală.”

Pentru a rezolva penuria de forță de muncă, Farley pledează pentru schimbări de politică: investiții sporite în formare profesională și programe de ucenicie, politici pro-comerț și reforme de reglementare care să construiască capacitate. „Dacă vom reuși — când vom reuși — vom aborda probleme mai mari, de clasă superioară”, a spus el. „În acest moment, problemele pe care încercăm să le rezolvăm sunt destul de practice. Am nevoie de 6.000 de tehnicieni în reparațiile mele luni dimineață.”

