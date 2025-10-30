România, incapabilă să încaseze amenzile primite de străini. UNTRR: „Ne afectează direct credibilitatea ca stat membru UE”

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a emis joi, 30 octombrie, un avertisment cu privire la un vid legislativ cu privire la încasarea amenzilor aplicate cetățenilor străini. Platforma Ghiseul.ro este disponibilă exclusiv în limba română, iar lipsa unei interfețe în alte limbi reprezintă o primă barieră majoră în facilitarea plăților pentru cetățenii străini, argumentează UNTRR.

Potrivit comunicatului emis de instituție, „chiar și în cazul în care un utilizator străin apelează la funcția automată de traducere oferită de browserul Google Chrome, sistemul solicită introducerea unui Cod Numeric Personal (CNP), element de identificare pe care străinii nu îl dețin. Prin urmare, un cetățean străin care dorește să plătească o amendă de circulație primită pe teritoriul României nu are, practic, nicio cale legală de a face acest lucru.”

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, completată de norme metodologice subsecvente (mai ales H.G. nr. 1507/2002 și Codul de procedură fiscală) prevede faptul că „amenzile se fac venit integral la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, potrivit legii, și se achită în numerar sau prin alte mijloace de plată la unitatea de trezorerie ori la direcția de impozite și taxe locale de pe raza teritorială în care contravenientul își are domiciliul ori sediul.”

Prin urmare, textul de lege condiționează plata de existența unui domiciliu sau sediu în România, omițând orice prevedere care să reglementeze expres situația contravenienților nerezidenți, fie persoane fizice străine, fie companii fără sediu permanent în România.

„Afectează direct credibilitatea României ca stat membru UE”

Potrivit UNTRR, lipsa de mecanisme administrative are consecințe directe asupra pieței transporturilor, întrucât, în timp ce transportatorii români sunt amendați și obligați să respecte procedurile legale, transportatorii străini pot încălca regulile fără teama unei sancțiuni efective. Transportatorii oferă exemplul nerespectării restricțiilor estivale de circulație, când camioanele românești sunt verificate și sancționate, în timp ce vehiculele străine, deși încalcă aceleași reguli, nu pot fi urmărite și nu plătesc amenzile primite.

„Această situație creează o competiție neloială și afectează direct credibilitatea României ca stat membru al Uniunii Europene. UNTRR solicită modificarea legislației din România cu privire la încasarea amenzilor aplicate străinilor și aplicarea acesteia în vederea eliminării discriminării propriilor cetățeni. Tot odată solicită autorităților române implementarea unui mecanism real de plată electronică a amenzilor pentru cetățenii străini, printr-o platformă bilingvă și interoperabilă la nivel european”, mai insistă reprezentanții transportatorilor din țară.

Fără un astfel de instrument, spun aceștia, România rămâne singurul stat din regiune în care un cetățean străin nu doar că nu este constrâns să plătească amenda, dar nici nu are posibilitatea legală sau tehnică să o facă, cu atât mai mult cu cât, majoritatea statelor europene dispun de mecanisme clare de urmărire și colectare a amenzilor aplicate cetățenilor străini.

