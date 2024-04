China interzice procesoarele Intel și AMD în dispozitivele utilizate de guvern

China a luat o decizie radicală prin introducerea unor reguli care interzic utilizarea procesoarelor fabricate de companiile americane AMD și Intel în computerele și serverele utilizate de guvern.

Decizia este raportată de The Financial Times și vine ca o continuare a tensiunilor comerciale dintre China și Statele Unite. În plus, noua legislație blochează și utilizarea sistemului de operare Microsoft Windows și a altor produse străine de baze de date, promovând în schimb soluțiile software și hardware interne, scrie Engaged.

Această politică obligă agențiile guvernamentale să se orienteze către alternative considerate „sigure și de încredere” pentru cipurile AMD și Intel. Printre procesorii aprobati se numără modele de la Huawei și Phytium, două companii care, ironic, se confruntă cu interdicții pe piața americană.

China a constituit 27% din vânzările Intel realizate anul trecut

Implementarea noilor reguli, introduse inițial în decembrie și aplicate în tăcere recent, ar putea avea consecințe importante asupra afacerilor Intel și AMD în China. Anul trecut, China a constituit 27% din vânzările Intel de 54 de miliarde de dolari și 15% din veniturile AMD de 23 de miliarde de dolari. Rămâne neclar cât de mult din aceste cifre reprezintă vânzări către sectorul guvernamental, comparativ cu utilizatorii individuali sau corporațiile private.

Această decizie subliniază eforturile Chinei de a reduce dependența de tehnologia străină, în special cea americană, în contextul în care SUA a impus restricții similare asupra tehnologiilor chinezești. Tensiunile dintre cele două puteri s-au accentuat după ce administrația Biden a restricționat vânzarea unor cipuri avansate pentru inteligență artificială de la Nvidia către China.

În acest context de competiție tehnologică și restricții comerciale, China încurajează dezvoltarea și producția internă de semiconductori. Companii chineze de renume, precum Baidu, Huawei, Xiaomi și Oppo, au început deja să-și proiecteze propriile cipuri, în încercarea de a contracara dominația SUA, Japoniei și Țărilor de Jos în producția de procesoare de ultimă generație.

