Amazon Prime Day oferă jocuri gratuite prin Prime Gaming. Cum se pot obține

Amazon a anunțat că va oferi gratuit trei titluri AAA în timpul Amazon Prime Day prin serviciul său Prime Gaming. Începând de marți, 16 iulie, pentru o perioadă de 48 de ore, utilizatorii vor putea descărca și juca gratuit Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 și Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition.

Ofertele Prime Day de la Amazon Prime Gaming

În cadrul Amazon Prime Day, retailerul va pune la dispoziție și alte 15 jocuri pentru PC, gratuit. Printre acestea se numără titluri populare precum Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge și Alex Kidd in Miracle World DX.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Dezvoltat de Rocksteady, acest joc open-world a avut un start problematic, fiind retras temporar de la vânzare din cauza unei erori care le-a permis jucătorilor să termine campania single-player în doar câteva minute. Recenziile nu au fost foarte favorabile, dar jocul rămâne o ofertă atractivă pentru fanii genului.

Chivalry 2

Acest brawler multiplayer medieval dezvoltat de Tom Banner Studios a fost bine primit atât de critici, cât și de jucători, oferind o experiență de luptă captivantă și intensă.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition

Considerat cea mai bună ofertă din acest pachet, ediția aniversară de 20 de ani a titlului Rise of the Tomb Raider include conținut suplimentar și îmbunătățiri care îl fac un must-have pentru fanii seriei.

Pe lângă cele trei titluri AAA, Amazon Prime Day va include și alte jocuri remarcabile, cum ar fi:

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Alex Kidd in Miracle World DX

