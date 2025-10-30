Toată lumea crede că AI înlocuiește muncitorii din fabrici. Concedierile de la Amazon arată cine sunt de fapt primii dați afară

Exact când publicațiile de știri au făcut publice documente de la Amazon, sugerând că gigantul ar putea înlocui jumătate de milion de joburi din depozite cu roboți, compania a luat prin surprindere și a concediat 14.000 de manageri de nivel mediu. Această mișcare oferă o primă imagine despre modul în care AI remodelază efectiv forța de muncă: nu prin înlocuirea imediată a rolurilor tactice și monotone din fabrici, așa cum se aștepta toată lumea, ci prin subțierea rândurilor angajaților de birou care le coordonează.

Amazon a anunțat marți că va tăia aproximativ 14.000 de joburi corporative, adică aproximativ 4% din forța de muncă de birou, ca parte a unei restructurări menite să „reducă birocrația” și să „elimine straturile organizaționale”, conform unui memo intern. În memo, Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru People Experience la Amazon, a declarat că reducerile sunt menite să facă compania mai eficientă și mai flexibilă, pe măsură ce își extinde investițiile în AI generativ.

Mai simplu spus, este un pariu că algoritmii pot prelua multe dintre funcțiile de coordonare, raportare și luare a deciziilor care odată erau rezervate managerilor umani.

În ultimul an, CEO-ul Andy Jassy a fost deschis cu privire la transformarea Amazon. „Vom avea nevoie de mai puțini oameni pentru unele dintre joburile care se fac astăzi”, le-a spus angajaților la începutul acestui an, citând rolul tot mai mare al AI generativ în planificare, analiză și prognoză. Aceste instrumente, a spus el, ajută deja echipele să „meargă mai repede și să ia decizii mai bune.”

Această logică se răspândește. Sistemele de AI generativ au devenit pricepute la exact tipurile de sarcini care ocupă zilele managerilor de nivel mediu: sintetizarea actualizărilor, redactarea de memorii, întocmirea rapoartelor de stare și rezumarea întâlnirilor.

Nu este clar dacă concedierile anunțate marți sunt rezultatul direct al acestei evaluări — că AI generativ poate îndeplini sarcinile manageriale de nivel mediu la fel de bine sau mai bine decât oamenii. Totuși, pentru directorii executivi sub presiunea de a crește productivitatea la costuri mai mici — și mai ales pentru cei care au o înclinație spre reduceri — atractivitatea de a „aplatiza” ierarhia este evidentă.

Totuși, există o ironie. Amazon — compania care a pionierat automatizarea depozitelor și a transformat roboții în simbolul disruptiv al muncii albastre — semnalează acum că forța de muncă de birou ar putea fi prima care simte mușcătura AI. Analiștii de la Gartner estimează că până în 2026, unul din cinci organizații va folosi AI pentru a elimina cel puțin jumătate din straturile de management.

Momentul nu putea fi mai prost pentru angajați, mai ales pentru cei tineri care încearcă să avanseze în carieră. Președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a avertizat în septembrie că angajările au încetinit „în mod vizibil”, în special pentru angajații aflați la început de carieră. Powell și alți economiști au recunoscut că economia a intrat într-o fază în care companiile sunt reticente să creeze locuri de muncă chiar și atunci când creșterea continuă.

„Dacă oamenii devin mai productivi, nu mai trebuie să angajezi mai mulți oameni”, a declarat CEO-ul Airbnb, Brian Chesky, pentru Wall Street Journal. „Văd multe companii care mențin linia din timp, fac prognoze și speră că pot avea forțe de muncă mai mici.”

Amazon nu este singura.

Săptămâna aceasta, Target a anunțat prima rundă majoră de concedieri din ultimul deceniu, reducând aproape 2.000 de locuri de muncă.

Paramount, proaspăt după fuziunea cu Skydance, concediază, de asemenea, 1.000 de angajați în această săptămână, pe fondul restructurării.

Dacă AI aplatizează ierarhiile corporative, creând o piață cu angajări reduse și concedieri frecvente, acest lucru ar putea eroda și mai mult scara tradițională a carierei și ar putea fi distructiv pentru toate nivelurile economiei.

Aceasta este exact imaginea conturată de ultimul raport Challenger, Gray & Christmas, publicat pe 2 octombrie.

Conform firmei de outplacement și coaching executiv, angajatorii din SUA au anunțat până acum 946.000 de concedieri în acest an, cel mai mare total de la începutul anului din 2020, dintre care peste 17.000 au fost atribuite explicit inteligenței artificiale și alte 20.000 legate de automatizare și „actualizări tehnologice”.

Doar companiile tech au concediat 108.000 de angajați în 2025, iar concedierile în retail au crescut cu 203% față de anul precedent, pe măsură ce companiile se pregătesc pentru un sezon de sărbători mai lent, potrivit firmei, scrie fortune.com.

„Este foarte probabil ca planurile de concedieri să depășească un milion pentru prima dată din 2020”, a scris Andy Challenger, vicepreședinte senior la Challenger, Gray & Christmas, în raport. „Perioadele anterioare cu un număr atât de mare de concedieri au avut loc fie în timpul recesiunilor, fie, așa cum s-a întâmplat în 2005 și 2006, în timpul primei valuri de automatizări care au costat locuri de muncă în industrie și tehnologie.”

