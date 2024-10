Daune de zeci de mii de euro pentru un angajat al Amazon din România. Compania acuzată de hărțuire deghizată în "managementul performanței"

Un angajat al Amazon Development Center România a obținut în instanță obligarea companiei la plata unor daune morale în sumă de 40.000 de euro și încetarea "actelor de hărțuire morală". Sentința nu este definitivă.

”Un angajat a fost hărțuit de către una dintre cele mai mari companii de comerț electronic din lume. Hărțuirea s-a centrat în jurul utilizării ilegale de către companie a unui plan de îmbunătățire a performanței (Performance Improvement Plan - PIP), un instrument care ar trebui să fie destinat dezvoltării angajaților, dar care a fost utilizat pentru a-i forța pe angajați să se epuizeze și, eventual, să plece. Sunt mândră să împărtășesc victoria mea împotriva acestei strategii dăunătoare de ”concediere tăcută”, o metodă de reducere a forței de muncă fără concedieri oficiale”, declară avocata acestuia, conform Profit.ro.

Aceasta spune că după un proces de 3 luni, instanță a decis anularea PIP-ul și daune morale de 40.000 de euro daune morale pentru hărțuire.

”Această hotărâre transmite un mesaj clar: hărțuirea deghizată în "managementul performanței" nu este doar lipsită de etică, ci este și ilegală. Angajatorii trebuie să înțeleagă că împingerea angajaților către acest status-quo în mod nedrept nu va fi tolerată!”, mai declară avocata.

Reacția Amazon

Contactați de Profit.ro, reprezentanții Amazon Development Center România au transmis:

”Nu suntem de acord cu această decizie și intenționăm să facem apel. Am creat mii de locuri de muncă permanente în România în birourile noastre corporative și în centrele de cercetare și dezvoltare, oferind un mediu de lucru pozitiv și sigur în care oamenii sunt tratați cu respect și își pot dezvolta cariera. Ca majoritatea companiilor, avem un proces de management al performanței care îi ajută pe managerii noștri să identifice cine din echipele lor are performanțe bune și cine are nevoie de mai mult sprijin. Marea majoritate a colegilor noștri îndeplinesc sau depășesc în mod regulat așteptările, dar pentru numărul mic de angajați care nu o fac, le oferim coaching și oportunități pentru a-i ajuta să se îmbunătățească. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, este posibil să fim nevoiți să discutăm despre plecarea lor din companie. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont atât de interesul angajatului, cât și de interesul nostru ca societate”, a declarat Aleksandra Zarychta-Kuzalska, Head of Corporate Communications in CEE, Amazon.

