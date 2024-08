Zona rezidentiala Baneasa - conectata la tehnologia ultramoderna

Baneasa Investments a semnat, cu Romtelecom si Alpha Bank, parteneriate ce marcheaza o serie de inovatii atat la nivelul infrastructurii de comunicatii, cat si la nivelul solutiilor de creditare pe sectorul imobiliar.Proiectul Baneasa reprezinta materializarea unui concept urbanistic integrat, care respecta toate standardele de calitate si confort.

Parteneriatul incheiat cu Romtelecom presupune implementarea unui proiect pilot care foloseste tehnologii de ultima ora care fac posibila furnizarea unor pachete de voce si Internet de banda larga de cea mai buna calitate, precum si a unei serii de aplicatii de nivel mondial. Atat locuintele cuprinse in proiectul Baneasa, cat si spatiile de birouri vor fi predate la cheie, avand infrastructura de comunicatii deja instalata.

Parteneriatul cu Alpha Bank consta in oferirea unui pachet special de creditare adresat viitorilor locatari ai zonei rezidentiale Baneasa, care are o perioada maxima de rambursare de 25 de ani.

Proiectul Baneasa - o investitie de aproximativ 1,2 miliarde de euro

Proiectul Baneasa reprezinta cel mai amplu concept de dezvoltare urbana integrata din Europa Centrala si de Est. Proiectul Baneasa a fost initiat de Baneasa Investments in anul 2000, ca un parteneriat intre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti (care detine 49,88%) si o serie de investitori privati care detin impreuna 50,12%.

Zona rezidentiala Baneasa, impreuna cu parcul de afaceri si zona comerciala sunt parti componente ale proiectului Baneasa care vor fi dezvoltate in mai multe faze, de-a lungul a 10 ani. Prima faza a proiectului Baneasa a inceput deja si presupune construirea unor obiective din platforma comerciala, demararea primelor lucrari la parcul de afaceri si la prima faza din zona rezidentiala.

Pe o suprafata de peste 1 milion mp, vor fi construite 3.000 de locuinte de diferite tipuri: apartamente, case insiruite si vile individuale, precum si toate facilitatile si utilitatile urbane necesare. Acestea vor reprezenta un spatiu locativ suficient pentru aproximativ 15.000 de oameni. Ansamblul de cladiri cu apartamente cuprinde 12 unitati, in care sunt disponibile

227 de apartamente, clasificate in 4 tipuri, in functie de compartimentarea interioara. Apartamentele au suprafete cuprinse intre 95 mp si 324 mp. in prezent, sunt in executie 8 cladiri cu apartamente (P+3 cu etajul 4 retras), dintre care 3 imobile sunt in stadiul de compartimentare interioara, iar celelalte 5 la stadiul de infrastructura. Casele insiruite vor fi construite pe loturi de teren cuprinse intre 200 si 700 mp, iar cele individuale pe parcele cuprinse intre 700 si 1.200 mp. Lucrarile la zona de case insiruite vor fi incepute in aceasta vara.

Baneasa Business & Technology Park este un nou concept de parc de afaceri, care se dezvolta in 5 faze, pe o perioada de 5 ani, pe o suprafata de teren de 12 hectare si care va cuprinde 11 cladiri de birouri clasa superioara, A si A+. in prezent, sunt in curs de pre-executie 2 cladiri de birouri, astfel incat, in toamna acestui an, structura cladirilor sa fie deja ridicata. in perioada octombrie -decembrie 2006, se vor inchide cladirile cu fatade de sticla si vor incepe lucrarile de finisare la exterior si lucrarile la sistemele de instalatii.

La inceputul anului viitor, chiriasii vor avea acces in spatiul inchiriat pentru lucrarile de amenajare proprii ale spatiilor de birouri. in martie 2007, ambele cladiri vor fi complet functionale, cu imprejurimile finisate, parcarea functionala si spatiile verzi amenajate.

Zona comerciala este o premiera pe piata romaneasca pentru ca aduce laolalta cele mai moderne si mai practice concepte de comert. Totalizand o suprafata de peste 170.000 mp construiti, zona comerciala va fi cea mai intinsa din Europa Centrala si de Est si va cuprinde un centru comercial, un hypermarket, un magazin cash&carry, galerii de mobile, magazine DIY (do-it-yourself), showroom auto etc.

