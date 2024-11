Romanii prefera o prima casa veche

Garantiile utilizate in cadrul programului "Prima Casa" pana la finalul lui noiembrie au ajuns la 400 milioane euro, respectiv 40% din valoarea plafonului aprobat de stat, echivalentul a 9.467 dosare, a declarat joi Rodica Ionescu, consilier al presedintelui Fondului de Garantare.

Totodata, valoarea medie a garantiei era de 41.875 euro.Din solicitarile primite de Fond pentru programul "Prima Casa" , cea mai mare parte vizau, iar 28% erau pentru imobile noi, construite dupa anul 2008 si doar 3,4% imobile inca nefinalizate.. Aveau carti funciare facute, erau imediat disponibile, cele noi nu puteau fi dezmembrate deoarece cartile funciare erau acumulate la dezvoltator. In plus, locuintele noi sunt mult mai scumpe, iar valoarea pe metrul patrat se calculeaza la suprafata utila pentru apartamentele vechi, respectiv la cea construita pentru cele noi", a spus Ionescu, in cadrul seminarului EU-Cofile organizat la Sinaia de BNR , ARB si Alpha Bank Potrivit datelor Fondului, 90% dintre cei care au accesat acest program sunt tineri cu varste sub 35 ani.Rodica Ionescu a adaugat ca 47,83% dintre garantii au fost acordate pentru apartamente cu doua camere , 22,55% pentru imobile cu trei camere, iar 14,66% pentru imobile cu o camera.De asemenea, reprezentanta Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a mai precizat ca, la finalul lui noiembrie,, 18,88% pentru imobile cu pret de achizitie intre 30.000 si 40.000 de euro, 21,82% pentru imobile cu pret de achizitie 40.000 si 50.000 de euro, 25,75% pentru imobile cu pret de achizitie intre 50.000 si 60.000 euro.In acelasi timp, pentru casele cu pret de achizitie intre 60.000 si 70.000 de euro s-au dat 12,46% din garantii, 5,64% s-au dat pentru case cu preturi intre 70.000 si 85.000 de euro si doar 1,7% pentru locuinte cu pret de achizitie peste 85.000 euro.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro