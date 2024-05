Ce banci au finantat constructia a peste 7.500 de apartamente din Bucuresti

"Fara bani de la banca nu se construieste nimic", spunea o lege nescrisa si rareori incalcata a imobiliarelor, motiv pentru care in spatele fiecarui mare proiect de locuinte se afla si o banca finantatoare, care este la fel de interesata ca si dezvoltatorii de vanzarea locuintelor pentru recuperarea imprumutului.

Alpha Bank, UniCredit Tiriac si Raiffeisen sunt printre bancile care au finantat constructia celor mai mari ansambluri de locuinte care au fost terminate sau se afla in curs de finalizare in Bucuresti, arata o analiza care cuprinde informatii despre noua din cele mai mari proiecte din Capitala, cu un total de 7.500 de locuinte.

Cel putin 3.000 dintre aceste locuinte nu au fost inca vandute, iar in conditiile in care majoritatea dezvoltatorilor au luat imprumuturi pe termen scurt, mizand pe vanzarea rapida a locuintelor, aceste credite necesita schimbarea termenilor initiali, ca urmare a scaderii vanzarilor de apartamente.

Investitia in aceste proiecte s-a ridicat la aproximativ 700 de milioane de euro, cel putin jumatate din aceasta suma provenind de la banci, care asteapta recuperarea banilor ca urmare a vanzarii apartamentelor. Unul dintre primele cazuri devenite publice in care dezvoltatorii au fost nevoiti sa schimbe structura finantarii este Asmita Gardens, unde actionarii au crescut fondurile proprii alocate acestui proiect si au prelungit pana in 2012 termenul de rambursare a creditului.

Fondul European Convergence Development Company (ECDC), administrat de compania britanica Charlamegne Capital, a adus fonduri proprii suplimentare de 4,8 milioane de euro pentru dezvoltarea proiectului Asmita Gardens si a majorat imprumutul de constructie obtinut de la Alpha Bank de la 51 de milioane de euro la 70 de milioane de euro, ca urmare a scaderii vanzarilor de apartamente.

Din acest imprumut au fost trasi 43,7 milioane de euro la o dobanda echivalenta cu rata Euribor pe trei luni plus 4%. Pe de alta parte, potrivit informatiilor din piata, Piraeus a blocat finantarea pentru proiectul Planorama din Colentina, motiv pentru care dezvoltatorii israelieni nu au bani sa finalizeze primele blocuri ale proiectului de 1000 de apartamente.

Cea de-a doua jumatate a acestui an va aduce livrarea a numeroase proiecte mari de locuinte, cele mai multe din ultimii ani, in ciuda faptului ca pe piata se manifesta un blocaj in ceea ce priveste tranzactiile de aproape un an.

Potrivit informatiilor de la Institutul National de Statistica, in primele sase luni ale anului au fost finalizate 3.201 locuinte in zona Bucuresti-Ilfov, in scadere fata de perioada similara a anului trecut, cand au fost construite 3.308 locuinte. Cu toate acestea, la nivelul intregului an numarul locuintelor finalizate in Bucuresti va fi probabil mai mare in 2009, ca urmare a finalizarii acestor proiecte mari.

