Boom-ul creditelor ipotecare, o fata morgana pentru bancheri

Directorul executiv de retea de la Bancpost, Dorel Piti, considera ca piata romaneasca a creditelor ipotecare prezinta un potential mare de crestere in urmatorii ani, in conditiile in care in prezent ponderea acesteia este de numai 2% din PIB. Reprezentantul Domenia Credit - Ana Cernat, director executiv credite - este de aceeasi parere, amintind faptul ca in tarile dezvoltate, aceasta piata reprezinta chiar si 50% din PIB.Departamentul de comunicare al CEC, prin vocea Georgiei Radu, ne arata ca piata creditelor ipotecare din Romania din ultimii 3 ani a fost caracterizata de o evolutie constant ascendenta (crestere medie anuala de aproximativ 52%). In ciuda acestui fapt, oficialii HVB Tiriac apreciaza ca volumul imprumuturilor pentru locuinta este destul de scazut.

"Desi volumul creditelor imobiliare/ipotecare a crescut destul de mult in ultimii ani, acesta ramane insa destul de scazut in Romania, comparativ cu Uniunea Europeana. Raportat la Produsul Intern Brut, creditele imobiliare/ipotecare inregistreaza o pondere de 2% pentru Romania, de 22 de ori mai putin decat in UE", subliniaza Eliza Radu Erhan, director dezvoltare produse la HVB Tiriac.

Pretul mare al caselor si BNR tin ipotecarul in loc

Madalina Teodorescu, director Directia credite persoane fizice din cadrul Raiffeisen Bank, aminteste si discrepanta existenta in structura creditarii. "Creditele ipotecare detin o pondere de aproximativ 20% in total credite acordate persoanelor fizice, creditele de consum detinand aproximativ 80% din aceasta piata.

In tarile UE proportia este inversa", spune reprezentantul Raiffeisen. In mare masura, acest fenomen este explicat, in opinia Elizei Radu Erhan (HVB Tiriac), de "pretul ridicat al imobilelor comparativ cu puterea de cumparare scazuta a romanilor si de oferta scazuta de locuinte".

Interesant este faptul ca Banca Nationala nu scapa nici de aceasta data de criticile bancherilor, care o identifica ca pe unul dintre principalii vinovati de evolutia nesatisfacatoare a creditului ipotecar. Acest curent de opinie este sustinut de reprezentantii Raiffeisen Bank, Domenia Credit si HVB Tiriac. Ana Cernat (Domenia Credit) evidentiaza vina BNR, declarand: "Piata s-a dezvoltat in 2005 sub asteptari, la fel si in semestrul I al anului 2006, in special datorita diverselor restrictii ale BNR care vizau limitarea creditului pentru stabilitatea unor indicatori macroeconomici".

Oficialul HVB Tiriac pluseaza, avertizand ca "interventionismul" Bancii Nationale poate duce la o amanare a maturizarii pietei. "Din pacate, daca Banca Nationala va continua sa intervina pentru restrictionarea creditarii persoanelor fizice, acest lucru va pune frane serioase cresterii creditului ipotecar in urmatorii ani in detrimentul populatiei, care va continua sa aiba acces restrans la aceste produse", afirma Eliza Radu Erhan.

Creditul de nevoi musca din piata ipotecarului

Oficialii UniCredit au identificat o alta cauza a cresterii sub asteptari a pietei creditelor pentru locuinte: imprumutul pentru nevoi cu ipoteca. Acest produs a devenit o alternativa viabila pentru creditul ipotecar, tot mai multi romani utilizand imprumutul de nevoi pentru a-si achizitiona/construi o casa.

"Piata creditelor ipotecare are o crestere sub potential si sub previziunile noastre. Aceasta nu este determinata de scaderea cererii de locuinte, ci de reorientarea clientilor catre produse alternative de credit", considera Alina Pascu, vicepresedinte retail UniCredit.

Speranta moare ultima

Chiar daca an de an asteptarile privind dezvoltarea pietei creditelor pentru locuinta s-au dovedit a fi mult prea optimiste, bancherii continua sa creada ca, totusi, in perioada imediat urmatoare va iesi soarele si pe strada ipotecarului. Dar, pentru ca intotdeauna exista un dar, trebuie intrunite anumite conditii. Prima ar fi ca BNR sa renunte la o parte din restrictiile aplicate creditarii. Ana Cernat (Domenia Credit) este optimista: "Pentru 2007 speram la o relaxare a conditiilor de creditare si la cresterea pietei asa cum o asteptam de mai bine de doi ani, adica o dublare a volumului".

De asemenea, un factor decisiv este considerat oferta de pe piata imobiliara. "Piata creditelor ipotecare poate fi caracterizata ca o piata inca in expansiune, in stransa legatura cu piata imobiliara", apreciaza Rozaura Stanescu, director Directia studii si dezvoltare produse din BRD. La randul sau, Eliza Radu Erhan (HVB Tiriac) sustine aceasta complementaritate, subliniind: "Cresterea ofertei de locuinte pe piata prin aparitia noilor ansambluri rezidentiale coroborata cu cresterea veniturilor populatiei va conduce la cresterea numarului de tranzactii imobiliare si la o reluare a cresterii volumului creditelor ipotecare acordate de banci pentru finantarea acestora".

Dorel Piti (Bancpost) incearca o estimare in cifre a evolutiei pietei creditului ipotecar. "La finalul lunii mai, piata creditului ipotecar era de 1.64 mld EUR. Ne asteptam pentru acest an ca piata sa atinga cca 2.1 mld EUR. Pentru 2007 estimez o crestere cu cca 30%, pana la 2.7 - 2.8 mld EUR", afirma oficialul Bancpost. Si reprezentantii Alpha Bank cred intr-un asemenea scenariu, "pariind" pentru 2007 pe o evolutie similara acestui an. "Deoarece nu ne asteptam la scaderi importante ale dobanzilor si nici la cresteri consistente de venituri ale populatiei, apreciem ca in 2007 evolutia creditului ipotecar va fi similara anului curent", declara Elena Nita, PR officer Alpha Bank.

Mai putin optimisti sunt cei de la UniCredit, care considera ca 20% este un procent de crestere ce reflecta mai bine situatia actuala si asteptarile pentru viitor: "Piata creditului imobiliar si ipotecar va continua sa aiba o dinamica sub media de crestere a pietei de retail. Cererea pentru locuinte se mentine ridicata, insa cresterea semnificativa a preturilor de pe piata imobiliara nu a fost insotita de o crestere comparabila a veniturilor, ceea ce mentine nivelul creditarii ipotecare sub nivelul sau potential. Pana la sfarsitul anului 2008, estimam o crestere medie anuala a pietei de peste 20% pe an, crestere partial erodata si de dezvoltarea unor produse alternative de creditare, mai flexibile, cum este creditul de nevoi personale garantat cu ipoteca".

Bogdan Popescu, Cornel Dinu

Bani pentru case

