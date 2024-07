Alpha Bank ramburseaza ajutorul de stat guvernului grec

Alpha Bank va realiza o emisiune de actiuni de 986 milioane euro, pentru a rambursa ajutorul de 940 milioane euro acordat anul trecut de guvernul grec, devenind astfel prima banca din Grecia ce isi va rambursa ajutorul de stat, potrivit unui comunicat al bancii, citat de Capital.gr si preluat de NewsIn.

Consiliul director Alpha Bank a decis sa realizeze o emisiune de titluri in valoare de 986 milioane euro, pentruin valoare de 940 milioane euro, realizata anul trecut in favoarea statului grec.

Detinatorilor de actiuni ordinare le for fi oferite 3 noi actiuni pentru fiecare 10 actiuni ordinare detinute, la un pret de 8 euro/actiune.

"Am fost primii care am beneficiat de ajutoare de stat si vom fi primii care le vom rambursa", a anuntat conducerea Alpha Bank.

Astfel, banca isi va inrerupe legaturile cu guvernul grec si isi va putea relua politica de dividende.

"Alpha Bank a fost prima banca ce si-a anuntat anul trecut intentia de a participa la planul initiat de guvernul grec pentru sustinerea economiei, in contextul in care am crezut ca ar fi in beneficiul economiei si, prin urmare, benefic pentru sectorul bancar.

Intre timp, am jucat un rol important in ajutarea clientilor sa faca fata crizei", a declarat presedintele Alpha Bank, Yannis Costopoulos.

Banca a mai subliniat ca si-a respectat toate angajamentele fata de guvern si ca a luat masuri pentru consolidarea bilantului contabil, penru imbunatatirea lichiditatii si majorarea profitabilitatii.

