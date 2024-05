Florin Iordache, director adjunct IMM Alpha Bank, despre soluțiile oferite antreprenorilor, inclusiv în baza parteneriatelor Alpha Bank

Florin Iordache, directorul adjunct al Direcției IMM Alpha Bank, a participat la evenimentul marca Ziare.com ”Antreprenoriatul - Profesie Vs. Vocație”, unde a făcut o radiografie a mediului antreprenorial din România, punând accent pe nevoile oamenilor de business și venind cu soluții pentru acestea, oferite de Alpha Bank inclusiv prin intermediul parteneriatelor sale.

În România există circa 840.000 de firme, iar 75% dintre ele funcționează și fac business efectiv, arată Florin Iordache.

”Mediul antreprenorial în România, în momentul de față, ne arată că avem 840.000 de firme, însă, dacă ne uităm mai în detaliu, vedem că cca. 75% dintre acestea sunt în funcțiune și că fac business efectiv, adică înregistrează vânzări, a spus directorul adjunct al Direcției IMM Alpha Bank la evenimentul Ziare.com ”Antreprenoriatul - Profesie Vs. Vocație”. Cel mai consistent segment din punct de vedere numeric si oportunități de afaceri include companii cu vânzări anuale de pana la 2,5m EUR, a mai arătat reprezentantul Alpha Bank.

Echipa si experienta antreprenorilor in domeniu in care activează, factori relevanți pentru succesul unei afaceri

Florin Iordache a atins un alt aspect important, și anume sănătatea financiară și care sunt indicatorii de bază ce o reflectă. Angajamentul financiar al asociaților si capacitatea de a genera profitabilitate sunt aspecte cheie atunci când o companie dorește să acceseze o finanțare din partea băncii, pe lângă un alt factor la fel de important precum experiența echipei si a proprietarilor afacerii in domeniul respectiv.

Ads

Dincolo de o eventuală finanțare pe care ar putea să o acceseze, fie din partea băncii, fie din partea altui finanțator, o minimă sănătate financiară ar însemna ca firma poate avea capacitatea de a genera profitabilitate operațională. Statistic, cca. 50% din companiile locale raportează profitabilitate operațională, capitaluri proprii pozitive si o îndatorare financiara rambursabila in cel mult 11 ani, conform bilanțurilor publicate, a mai spus Florin Iordache pe scena conferinței.

Dacă ne uităm la principalele provocări pe care le au antreprenorii, aici am remarcat, din interacțiunile pe care le avem cu ei, ca prima e să-și găsească personal sau manageri cu experienta, după care intervin preocupările legate de costurile cu producția și forța de munca, sau achiziția de noi clienți, a mai spus directorul adjunct al Direcției IMM Alpha Bank.

Finanțarea în rândul antreprenorilor

Accesul la finanțare se clasează abia pe locul 5 la capitolul provocări, potrivit unui studiu al Comisiei Europene (Survey on access to finance of enterprises SAFE 2023). Florin Iordache a menționat că doar 7% dintre cei care au aplicat pentru un credit au fost refuzați de bănci, potrivit studiului citat.

Ads

”Ajungem la accesul la finanțare, care e abia pe locul 5. Cea mai des accesată finanțare în rândul antreprenorilor e cea pentru capital de lucru. În România, 38% dintre companii accesează tipul acesta de finanțare, conform studiului Uniunii Europene, în timp ce media din UE e mult mai mică, la 25%.

Doar 7% dintre cei care au aplicat pentru un credit au fost refuzați de bănci, mai arată studiul, deci aici cred că ar trebui să spargem puțin percepția că finanțarea bancară nu e pentru toată lumea. Important e să începeți discuții cu orice partener bancar aveți și să identificați posibilitatea de a accesa o astfel de finanțare. Principalele provocări pe care le au antreprenorii când accesează o finanțare sunt legate de costurile mari, birocrație mare și garanții insuficiente. Aceste trei provocări pot fi soluționate de exemplu cu ajutorul finanțărilor oferite de Alpha Bank in cadrul parteneriatelor cu Fondul European de Investiții.

„Din punct de vedere al acoperirii nevoilor operaționale ale business-urilor, furnizam soluții dedicate atât zonei de start up, cat si companiilor care au făcut dovada în timp că rezistă pe piață. De exemplu, pachetele de cont curent pentru start-up-uri au zero costuri în primele 12 luni, acestea fiind dedicate atât companiilor, cât și profesiilor liberale și persoanelor fizice autorizate, a explicat pe larg Florin Iordache.

Ads

Soluții oferite de Alpha Bank

Printre soluțiile oferite de banca antreprenorilor se număra Alpha PhonePOS - o aplicație, care transformă orice telefon mobil cu sistem Android într-un POS, implementata in premiera in România de Alpha Bank.

O alta soluție oferita de Alpha Bank in premiera in Europa, de aceasta data, este Instant money back. „Cei care accesați cel mai important retailer din România, trebuie să știți că în momentul în care vreți să returnați anumite produse, soluția aceasta permite retailer-ului respectiv să vă returneze banii în 30 de minute”, a precizat directorul adjuct al Direcției IMM din cadrul Alpha Bank.

Clienții IMM ai Alpha Bank beneficiază si de acces gratuit timp de 12 luni la programul de facturare online EasyBill, program integrat cu sistemul e-Factura, care permite, totodată, gestionarea stocurilor si plata online a facturilor.

...citeste mai departe despre "Florin Iordache, director adjunct IMM Alpha Bank, despre soluțiile oferite antreprenorilor, inclusiv în baza parteneriatelor Alpha Bank" pe Ziare.com

Ads