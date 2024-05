Doi ani de coma economica

Punctul minim al crizei este asteptat in urmatoarele sase luni, odata cu noile concedieri si scaderea veniturilor. Apoi va urma revenirea lenta si dureroasa, spun analistii. Romania inca nu a atins apogeul crizei, iar revenirea din recesiune va incepe anul viitor.

Suntem in ultima luna a trimestrului al treilea, despre care autoritatile spuneau, in primavara, ca va reprezenta punctul de jos al crizei. Insa nu a fost sa fie si din cauza ca guvernul nu a taiat in carne vie mai devreme, amanand adevaratele masuri anticriza pentru mai tarziu, in asteptarea alegerilor prezidentiale din noiembrie - aceasta este concluzia reprezentantilor mediului de afaceri, intrebati de EVZ.

Scaderile din sectorul auto au depasit 50% anul acesta, fata de anul trecut. Au fost afectate in special vanzarile de autoturisme noi, cu preturi medii si mari, pe care nu le-au ajutat de multe ori nici campaniile de reduceri. Producatorul autohton de la Mioveni a dus-o mai bine, in special datorita vanzarilor in strainatate.

Constantin Stroe, vicepresedintele Dacia, ne-a declarat ca isi pune speranta ca vanzarile de anul viitor vor fi sustinute de noul model Duster. El considera ca, "in Romania, criza inca nu a ajuns la fund, cum declara politicienii. Urmeaza o perioada grea pana in aprilie 2010, in care vom suferi cu totii".

In opinia reprezentantului Dacia, revenirea va incepe la jumatatea anului viitor, "dupa ce ne vom lovi cu capul de toti peretii". Stroe se declara ingrijorat de perioada "de resetare" a economiei si se asteapta ca aceasta sa fie foarte lenta.

Turismul stagneaza in 2010

La finele unui sezon in care romanii si strainii nu s-au mai inghesuit sa plece in vacanta, scaderile din turism se ridica la 20%-25%, trage linia Alin Burcea, patronul agentiei de turism Paralela 45. El este de parere ca, "daca Romania ar fi fost guvernata serios, lucrurile ar fi stat mai bine in acest moment".

Burcea sustine ca, anul acesta, guvernul nu a sprijinit cu nimic industria turismului. In opinia sa, caderea economiei romanesti se va potoli prin aprilie iunie 2010, insa revenirea noastra va depinde de iesirea statelor vechi membre UE din recesiune.

Cel mai greu punct pentru romani va fi iarna care vine, caci "cine rezista pana in primavara a scapat", spune seful agentiei de turism. In ceea ce priveste evolutia turismului anul viitor, el spune ca prognozele cele mai roz indica acelasi numar de vizitatori ca in acest an, in niciun caz o crestere.

Creditarea intarzie sa se dezghete

Creditarea a inghetat imediat dupa ce primele semne ale crizei au ajuns in Romania. Dobanzile exagerat de mari au facut ca populatia sa nu se poata apropia de credite. In ultimele luni insa, dobanzile au scazut cu circa 10-15 puncte procentuale.

Lucian Anghel, economistul sef al BCR, sustine ca in industrie, domeniu care depinde de zona euro, am vazut deja punctul minim. "Ramane de vazut cat de mult va fi aplatizata cresterea din industrie de scaderea vanzarilor din retail ca urmare a reducerii veniturilor si a cresterii somajului", ne-a spus el.

BCR estimeaza ca economia Romaniei va creste anul viitor, comparativ cu acest an. In sistemul bancar, "vom vedea mai degraba o crestere a depozitelor decat a creditelor", adauga Anghel. Alegerile, ghinionul nostru BURSA.

Dupa minimele atinse de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in lunile februarie-martie, au urmat cresteri fulminante.

Timp de sase luni, indicele BET a urcat cu circa 130%, iar indicele BET-FI cu 180%, Bursa ajungand la un nivel asemanator cu cel din 2005. Cu toate acestea, Iulian Panait, presedintele KTD Invest, este rezervat in a-si exprima bucuria. "Pe burse s-au investit foarte multi bani care au fost scosi din circuitul comercial.

In mod firesc, o parte din acesti bani vor fi folositi in perioada urmatoare pentru a sustine economia reala", spune el. Scaderea pe care o estimeaza este de jumatate din amplitudinea cresterii din ultimele luni. "Nu am ajuns in punctul de jos al crizei.

Marele nostru ghinion sunt alegerile prezidentiale care au intarziat masurile anticriza dureroase", explica Iulian Panait. In opinia sa, momentul critic va sosi la doua-trei luni dupa reducerea salariilor si disponibilizarile din sectorul de stat. Totusi, 2010 va fi anul iesirii din recesiune, concluzioneaza Panait.

