Lista alimentelor care se pot scumpi de la 1 octombrie prin eliminarea plafonării adaosului comercial

Lista alimentelor care se pot scumpi de la 1 octombrie

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, intrată în vigoare în 2023 și pe cale de a expira pe 30 septembrie 2025, ar putea cauza o nouă creștere a prețurilor de la 1 octombrie. De la pâine până la carne, ouă și lapte, prețurile ar putea înregistra prima creștere planificată de la majorarea accizelor care a avut loc de la 1 august.

PSD a indicat că se opune ideii de eliminare a plafonării, lucru ce ar putea ridica prețurile tuturor alimentelor de bază, cel puțin temporar.

Alimentele „de bază” sunt definite în Ordonanța de Urgență nr. 67 din 30 iunie 2023, privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT3. Brânză telemea de vacă vrac4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg6. Mălai până la 1 kg7. Ouă de găină calibrul M8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l9. Carne proaspătă pui, definită ca: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.10. Carne proaspătă porc, definită drept: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc.11. Legume proaspete vrac, definite ca roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi.12. Fructe proaspete vrac, definite ca: mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă.13. Cartofi proaspeți albi vrac14. Zahăr alb tos până la 1 kg15. Smântână - 12% grăsime16. Unt până la 250 grame17. Magiun până la 350 grame

Plafonările incluse în OUG 67/30.06.2023:

cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte;cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, este de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale;cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash carry este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului;în cota de adaos comercial de maximum 20% vor fi incluse și remizele și risturnele, privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

