Ministrul de Finanțe, după întâlnirile cu oficialii europeni. "Nu am discutat despre alte creșteri de taxe sau altceva în plus față de ceea ce știm în momentul de față"

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni, 22 septembrie, că, deși la reuniunea informală ECOFIN de la Copenhaga nu s-au discutat creșteri suplimentare de taxe, nu poate garanta că acestea nu vor fi aplicate în viitor.

Oficialul a precizat la Antena3 CNN că rectificarea bugetară va fi o „recalibrare responsabilă” a cheltuielilor statului, menită să asigure atât finanțarea investițiilor și a cheltuielilor esențiale, cât și respectarea țintelor fiscal-bugetare, în coordonare cu Comisia Europeană și agențiile de rating.

Alexandru Nazare s-a întors recent de la reuniunea miniștrilor de finanțe ECOFIN, cea informală de la Copenhaga, a fost și în Statele Unite, iar luni, 22 septembrie, premierul României, Ilie Bolojan, se află la Bruxelles, unde are discuții cu comisarii de acolo.

"Nu am discutat acolo de creșteri de taxe. Deși există această informație în spațiul public, pot să vă confirm acum: nu am discutat despre alte creșteri pe taxe sau altceva în plus față de ceea ce știm în momentul de față", a spus Nazare, la Antena 3.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări.

"Cred că e foarte important să fim prezenți atât la Washington, cât și la Bruxelles, să fim cât mai prezenți la reuniunile unde România are un cuvânt de spus și trebuie să transmită mesaje. De aceea, la reuniunea informală de la Copenhaga a Consiliului ECOFIN, am valorificat la maximum potențialul de a discuta cu toți ceilalți miniștri de Finanțe, (...) și cu comisarul Dombrovskis, astfel încât să pregătim temeinic momentul Consiliului ECOFIN din octombrie și să transmitem mesajele importante legate de situația fiscal-bugetară a României, inclusiv cea legată de viitoarea rectificare bugetară. Am pregătit astfel întâlnirea pe care prim-ministrul Ilie Bolojan o are în acest moment la Bruxelles cu comisarul Dombrovskis. Acestea sunt câteva aspecte legate de Consiliul de la Copenhaga."

Alexandru Nazare a mai declarat: "Rolul Ministerului de Finanțe este să gestioneze situația actuală în așa fel încât țintele fiscal-bugetare să fie în deplin acord cu angajamentele României. Și acest lucru îl facem cât se poate de bine, astfel încât avem un contact permanent cu Comisia și cu Agențiile de Rating.

Tocmai am terminat o discuție informală cu Agenția de Rating S&P, care va avea o evaluare în luna octombrie, tocmai pentru a face o evaluare preliminară deciziei pe care o vor lua în Comitetul de Rating, nu trebuie să ne așteptăm că acest deficit bugetar, de la un nivel atât de înalt, va scădea peste noapte, pentru că acest lucru nu e posibil, să scadă peste noapte. Și trebuie să luăm în calcul tot ce înseamnă cheltuială pe investiții, trebuie să luăm în calcul tot ce înseamnă cheltuieli esențiale ale statului, care trebuie acoperite.

În schimb, ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România le are în acest moment, asigurând atât cheltuielile esențiale, cât și investițiile. Și, asigurându-ne, în același timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieși în urma acestor discuții pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat și în linie cu Comisia și de toți ceilalți finanțatori."

