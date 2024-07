Suma uriașă pe care o vor plăti românii, pentru organizarea alegerilor. Semnal de alarmă: „Nemaivăzut așa ceva, pe vreme de pace!"

Alegerile organizate de PSD+PNL vor fi cele mai scumpe din istoria României, avertizează analistul Petrișor Peiu, fost consilier al premierilor Adrian Năstase și Radu Vasile.

„(...) Ei bine, până astăzi, noi, românii, am plătit pentru aceste alegeri aproape 30 de miliarde de lei, iar până la finele anului, vom mai plăti încă cel puțin 60 de miliarde de lei! Atât ne costă deciziile cu scop electoral luate de coaliția care ne conduce", a comentat Petrișor Peiu, într-un editorial pentru Q Magazine.

„Avem un deficit bugetar dublu față de cel înregistrat anul trecut, în aceeași perioadă"

Totodată, Peiu atrage atenția asupra deficitului bugetar foarte mare, consemnat de guvernarea PSD+PNL. Actuala formulă de guvernare este foarte aproape să bifeze „un deficit nemaivăzut într-un stat din lumea occidentală, pe vreme de pace".

„După primele patru luni din an avem, deja, un deficit bugetar mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl avem la sfârșitul anului: 3,24% din PIB, adică peste 57 de miliarde de lei, mai mult decât dublul deficitului consemnat anul trecut în perioada similară (27 de miliarde de lei).

Nu știu dacă românii au privit cu suficientă atenție această monstruozitate fiscală: avem un deficit bugetar dublu față de cel înregistrat anul trecut, în aceeași perioadă. Pentru comparație în deplină cunoștință de cauză, trebuie să adaug și faptul că în 2023 deficitul bugetar anual nu a fost prea mic: 90 de miliarde de lei, adică 5,7% din PIB.

Dacă vom rămâne în aceeași logică de dublare a deficitului bugetar până la sfârșitul anului, vom avea la 31 decembrie un deficit nemaivăzut într-un stat din lumea occidentală pe vreme de pace: peste 10% din PIB, adică peste 170 de miliarde de lei!", a mai precizat Peiu.

„În lunile scurse din 2024, cheltuielile publice au crescut de două ori mai repede decât veniturile"

În opinia autorului editorialului citat, noi împrumuturi masive ar urma să fie făcute de guvern.

„Aceasta este prima dintre consecințele dezastruoase ale nesăbuinței guvernanților: faptul că va trebui să împrumutăm suplimentar peste 80 de miliarde de lei (adică peste 16 miliarde de euro).

Imaginea acestui deficit bugetar uriaș este cu atât mai înspăimântătoare cu cât am intrat deja în al cincilea an consecutiv de deficit excesiv, adică de depășire a ponderii maxime, 3% din PIB, așa cum este ea definită în Tratatul de la Maastricht. Și aceasta nu este decât a doua consecință dureroasă a depășirii limitelor bunului simț fiscal din partea Guvernului: faptul că boala deficitului excesiv a devenit cronică și, indiferent de medicul care o va trata sau de tratamentul aplicat, organismul financiar al statului va rămâne șubrezit pentru mulți ani de acum înainte. Mai cu seamă că întoarcerea la deficite acceptabile (sub limita de 3% din PIB) se va face în ani, prelungind perioada de împrumuturi scumpe și dese.

Cel mai greu de acceptat detaliu abia acum apare în expunerea curentă: în lunile scurse din 2024, cheltuielile publice au crescut de două ori mai repede decât veniturile! (...)", a mai comentat Peiu.

