Peste 600.000 de români au primit ajutor pentru facturile la energie. Cum mai pot depune cereri pentru a beneficia de spijin

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:04
Portofel gol FOTO Pixabay

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat marți, 28 octombrie, că a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie.

Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, reprezentând sprijin acordat conform OUG nr. 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie 2025. Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.

Beneficiarii care au primit sumele în conturile de mandat pentru plata facturilor se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii pentru plata consumului de energie electrică din luna septembrie.

Începând cu jumătatea lunii septembrie 2025, când a fost efectuată prima plată, ANPIS a transferat în conturile de mandat peste 93 de milioane de lei pentru aproximativ 632 de mii de beneficiari ai acestui sprijin financiar, destinat plății facturilor de energie electrică”, se arată într-un comunicat de presă

Sprijinul financiar se acordă până la 31 martie 2026.

„Cererile pentru tichetul de energie se pot depune oricând, online (EPIDS) sau fizic, la primării și oficiile poștale. La achitarea facturii în oficiile poștale nu trebuie prezentat tichetul, ci factura emisă de furnizorul de energie electrică.

Pentru informații suplimentare și asistență privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, beneficiarii pot contacta Call-center-ul ANPIS la 021.9309”, mai transmite sursa citată.

#ajutor, #facturi energie electrica, #ajutor energie

