În plină austeritate se înființează cu 3,5 milioane de euro o nouă agenție din subordinea Ministerului Agriculturii. Care va fi valoarea salariilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat un act normativ pentru înființarea Rețelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA) și precizează că aceasta reprezintă un demers necesar pentru alinierea României la cerințele Uniunii Europene în materie de agricultură durabilă.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale precizează că elaborarea actului normativ pentru înființarea Rețelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA) reprezintă un demers necesar pentru alinierea României la cerințele Uniunii Europene în materie de agricultură durabilă. Începând cu anul de raportare 2025, toate statele membre au obligația de a colecta și transmite Comisiei Europene date referitoare la sustenabilitatea agriculturii, nu doar din perspectivă economică, ci și de mediu și socială. Această obligație derivă din Regulamentul (UE) 2023/2674 și din Regulamentele de punere în aplicare adoptate de Comisie în 2024, care transformă Rețeaua de Informații Contabile Agricole (RICA) în Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA)”, informează ministerul.

Noua structură va fi responsabilă de colectarea, verificarea și transmiterea datelor către Comisia Europeană

Noua structură va funcționa în subordinea MADR, prin reorganizarea Serviciului RICA, și va fi responsabilă de colectarea, verificarea și transmiterea datelor către Comisia Europeană, precum și de realizarea unor analize obiective care să sprijine fundamentarea politicilor agricole naționale.

Ads

Prin aceste informații, fermierii vor putea beneficia de consiliere personalizată și de analize comparative privind performanța fermelor, iar România va putea demonstra conformitatea cu obiectivele PAC și ale Pactului Verde European.

Pentru perioada 2025–2027, România beneficiază de un buget total de 3,5 milioane euro pentru operaționalizarea noii rețele, din care 2,57 milioane euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar restul cofinanțare națională.

Fondurile vor fi direcționate prioritar către dezvoltarea unei aplicații software moderne și achiziția de echipamente hardware, în valoare de aproximativ 1,83 milioane euro, necesare pentru a asigura interoperabilitatea cu platformele europene și colectarea în timp real a datelor. Alte sume sunt destinate stimulentelor acordate fermierilor participanți la rețea (aproximativ 765.000 euro), serviciilor de analiză economică și editării de rapoarte (circa 268.000 euro), activităților de promovare, instruire și schimb de experiență, precum și cheltuielilor indirecte de funcționare. Doar o parte redusă a bugetului – aproximativ 305.000 euro pentru întreaga perioadă – este prevăzută pentru plata a trei posturi noi de specialiști care vor lucra în cadrul RDDA, restul cheltuielilor de personal fiind acoperite ca și până acum din bugetul MADR.

Ads

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind salariile, menționăm că suma de 2.800 de euro invocată se referă la salariul brut, echivalentul a 14.000 lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 8.100 lei net. Acest nivel de salarizare corespunde funcției publice de consilier superior, conform grilei aplicabile în administrația publică centrală, și nu reprezintă o excepție sau un beneficiu suplimentar. Înființarea RDDA nu reprezintă o opțiune facultativă, ci o obligație asumată de România prin legislația europeană. Prin acest demers, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură respectarea angajamentelor europene și pune bazele unei agriculturi mai durabile, transparente și competitive, fundamentată pe date obiective și complete. Ministerul își reafirmă angajamentul pentru transparență și profesionalism în implementarea acestui proiect strategic pentru viitorul agriculturii românești”, mai arată ministerul.

...citeste mai departe despre "În plină austeritate se înființează cu 3,5 milioane de euro o nouă agenție din subordinea Ministerului Agriculturii. Care va fi valoarea salariilor" pe Ziare.com

Ads