Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:41
245 citiri
Fructe de vânzare în piață FOTO: Pixabay

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de a oferi aproape 50 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru a sprijini cultivatorii de fructe, nuci și legume din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România. Fermierii din aceste state membre au suferit recent daune semnificative din cauza fenomenelor climatice nefavorabile.

În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei alocă 7,4 milioane de euro Bulgariei, 10,8 milioane de euro Ungariei, 4,2 milioane de euro Letoniei, 1,1 milioane de euro Lituaniei, 14,8 milioane de euro Poloniei și 11,5 milioane de euro României. Aceste țări pot completa acest sprijin UE cu până la 200% din fonduri naționale.

În toate cele șase state membre, înghețurile târzii, care au fost în multe cazuri urmate de grindină sau ploi abundente, au distrus o mare parte din recoltele de fructe, legume, nuci și semințe.

În primăvara anului 2025, Bulgaria a cunoscut o vreme neobișnuită care a început cu temperaturi ridicate în februarie, provocând înflorirea prea devreme a pomilor fructiferi. Frigul și înghețul care au urmat în martie și aprilie au afectat numeroase culturi, în special migdalii, merele, caisele, cireșele, piersicile, perele, prunele uscate și nucile.

În Letonia, vremea caldă din aprilie a fost urmată de îngheț și ploi abundente, care au distrus pomii fructiferi, fructele de pădure și legumele, precum și culturile de semințe precum mazărea, dovleacul și inul.

Lituania a avut o problemă similară: căldura timpurie a făcut culturile să crească mai repede, dar înghețul ulterior din aprilie și mai a afectat grav merele, coacăzele, fructele de pădure, cireșele, perele și prunele.

În Ungaria, înghețul din aprilie și mai a lovit aproape întreaga țară, afectând merele, caisele, cireșele, piersicile, perele și gutuiurile.

Polonia s-a confruntat cu perioade lungi de îngheț în aprilie și mai, apoi cu grindină puternică, care a afectat fructele de pădure, coacăzele, vișinele și castraveții.

România a fost, de asemenea, afectată de înghețuri târzii care au înghețat mugurii și florile, provocând pierderi majore în producția de fructe.

Pentru a asigura eficiența acestei măsuri excepționale, este important ca beneficiarii să primească rapid sprijinul financiar de urgență. Plățile către fermieri pentru sprijinul financiar de urgență acordat Bulgariei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei și României trebuie efectuate înainte de 30 aprilie 2026.

