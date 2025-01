5 mituri despre agricultura 4.0 și cum să nu te lași influențat de ele, când ești antreprenor la început de drum

Mulți antreprenori, ca și tine, aflați la început de drum, sunt influențați de mituri și concepții greșite despre agricultura 4.0. De aceea, este important ca tu să te documentezi eficient, pentru a depăși aceste mituri și pentru a-ți îmbunătăți eficiența și sustenabilitatea afacerii agricole.

Un studiu realizat de Farmtopia arată că unele soluții digitale au fost deja implementate de fermierii mici, iar ca rezultat, aceștia au reușit să își crească productivitatea cu cel puțin 20%. Descoperă în cele ce urmează care sunt cele mai populare mituri despre agricultura 4.0, care este, de fapt, adevărul, și cum îl poți folosi în favoarea ta.

Mitul 1: Agricultura 4.0 este doar pentru marile ferme

Un mit destul de răspândit este cel conform căruia tehnologiile avansate din agricultură sunt accesibile doar fermelor mari, din cauza costurilor ridicate. Din această cauză, mulți antreprenori ca și tine, care au ferme mici sau mijlocii, se simt descurajați, crezând că nu își pot permite implementarea unor soluții de tehnologie avansată.

Realitatea, însă, este alta: tehnologiile avansate sunt accesibile oricărui fermier.

De exemplu, există aplicații mobile la prețuri decente și chiar abonamente lunare care permit monitorizarea culturilor, gestionarea irigațiilor și analiza solului. De asemenea, și senzorii ieftini care monitorizează umiditatea solului sau temperaturile sunt acum la îndemâna oricărui fermier.

Studiul „Digital Transformation for Sustainable Future - Agriculture 4.0: A review”, publicat de ResearchGate, susține că fermierii care au folosit astfel de soluții digitale accesibile au obținut o reducere a consumului de apă cu 30%. Iar partea bună este că unele soluții sunt chiar scalabile în funcție de nevoile fiecărei ferme.

Acum, imaginează-ți cum ar fi să folosești tu senzori de umiditate conectați la telefonul mobil. Datorită faptului că îți permit să irigi doar atunci când este necesar, poți reduce semnificativ risipa de apă în culturile de cereale, economisind atât resurse financiare, cât și naturale. Sună bine, nu-i așa?

Dacă nu dispui de capitalul necesar pentru implementarea soluțiilor digitale dorite și ai nevoie de suport financiar, poți accesa credite în agricultura pentru culturi de cereale de la o instituție financiară nebancară (IFN).

Atunci când ai mai mult de 12 luni de activitate și administrezi o suprafață mai mare de 10 hectare, poți obține 240.000 RON cu dobândă variabilă și cu rambursare flexibilă care poate fi efectuată până la finalul sezonului agricol.

Pe lângă investițiile în tehnologii de ultimă generație, poți să achiziționezi și îngrășăminte, utilaje noi, sau să plătești muncitorii care contribuie la profitabilitatea culturilor tale.

Mitul 2: Agricultura digitală elimină complet rolul fermierului

Un alt mit frecvent întâlnit este că tehnologia va înlocui complet fermierii. Mulți se tem că roboții, dronele și algoritmii vor prelua toate sarcinile, iar fermierul nu va mai avea nicio activitate de făcut. Însă, adevărul este altul: tehnologia nu înlocuiește fermierii, ci îi ajută să fie mai eficienți, să reducă sarcinile repetitive și să economisească timp.

Haide să luăm un exemplu concret pornind de la tehnologiile de monitorizare a culturilor, precum dronele. Acestea pot oferi informații despre starea plantelor, fără să fie nevoie ca tu să te deplasezi în câmp, dar deciziile strategice privind rotația culturilor sau aplicarea fertilizanților îți aparțin în continuare. În acest caz, devine un asistent valoros pentru tine, care te ajută să iei decizii mai informate și mai rapide.

Mitul 3: Investițiile în tehnologia agricolă sunt imposibil de recuperat

Din cauza popularității acestui mit, mulți antreprenori se tem că investițiile în tehnologiile agricole, cum ar fi dronele, senzorii sau software-ul de management, nu vor aduce suficiente beneficii pe termen lung pentru a justifica costurile inițiale. Realitatea, și în acest caz, este alta. Și acest mit poate fi contrazis prin exemple practice și chiar studii efectuate în acest sens.

Așa cum ai văzut mai sus, tehnologiile avansate te ajută să reduci pierderile și implicit să crești randamentul și să optimizezi resursele. Ce înseamnă asta? Economii semnificative în timp, deci recuperarea investiției și, în final, obținerea unui profit consistent.

Demontarea acestui mit este demonstrată și de către U.S. Department of Agriculture în raportul „Precision Agriculture in the Digital Era: Recent Adoption on U.S Farms”. Conform informațiilor furnizate, fermele care au adoptat agricultura 4.0 au recuperat investițiile în tehnologii într-un timp scurt datorită economiilor și randamentelor mai mari și au devenit mai profitabile decât fermele care nu au investit la acel moment în tehnologie.

Mitul 4: Agricultura 4.0 este doar despre roboți și drone

Un alt mit frecvent întâlnit este că agricultura digitală este sinonimă cu roboții și dronele. Totuși, deși aceste tehnologii sunt emblematice pentru agricultura 4.0, există mult mai multe instrumente și soluții care pot transforma modul în care funcționează o fermă.

Agricultura digitală înseamnă mai mult decât drone și roboți; ea presupune integrarea unor tehnologii diverse, precum analiza datelor, inteligența artificială, monitorizarea prin sateliți și aplicațiile pentru prognoze meteorologice.

De exemplu, software-urile care analizează datele provenite de la senzori sau sateliți îți pot oferi informații esențiale despre sănătatea solului și a culturilor. Aceste soluții îți permit să iei decizii bazate pe date precise, optimizând astfel resursele utilizate.

Mitul 5: Implementarea tehnologiei digitale necesită o echipă de experți

Deși îl prezentăm ultimul, și mitul conform căruia implementarea tehnologiei necesită o echipă de experți este popular în rândul fermierilor. Mulți sunt descurajați de ideea că implementarea tehnologiilor digitale necesită o echipă de experți în IT sau analiză de date, adică multe costuri suplimentare. De fapt, multe dintre soluțiile de tehnologie agricolă sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și „plug-and-play”. Asta înseamnă că tu, ca fermier, nu trebuie să fii expert în domeniu pentru a le implementa.

De asemenea, majoritatea furnizorilor de soluții tehnologice oferă asistență tehnică extinsă și instruire, astfel încât să poți adopta rapid aceste tehnologii la culturile tale. De exemplu, dacă utilizezi o aplicație de management al fermei nu trebuie să fii un expert în software, ci doar să înveți câteva funcții de bază. După câteva sesiuni de formare, tehnologia devine un instrument intuitiv și ușor de utilizat – un fel de prieten pe care te poți baza oricând.

În concluzie, agricultura 4.0 reprezintă o oportunitate importantă chiar și pentru fermierii ca tine, aflați la început de drum. Nu te lăsa influențat de mituri, ci explorează oportunitățile pe care le oferă digitalizarea.

