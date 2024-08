Marea scumpire a alimentelor din toamnă. Criza furajelor și seceta fac deja ravagii în prețurile legumelor și cărnii

Seceta a distrus 40% dintre culturile de legume, forțând fermierii să vândă sub piață, cu toate că intermediarii umflă prețurile. FOTO Canva Pro

În urma secetei violente din această vară, producția de legume din România a fost redusă cu mai bine de 40%. Într-o luptă asiduă cu importurile și cu standardele de calibrare estetică a supermarketurilor, fermierii locali ajung în situația de a fi nevoiți să scadă prețurile pentru recoltele fracturate mai ales pe fondul presiunii financiare care vine la pachet cu finanțarea noilor culturi.

Cu toate acestea, mulți acuză intermediarii de speculă, astfel că prețul de producător poate ajunge să fie și cu 200% sub cel practicat de supermarketuri și hipermarketuri.

Pe de altă parte, criza acută a furajelor face ca prețul cărnii de porc și de pui, în special alimentat de scumpirea drastică a porumbului pentru furaj, să crească de asemenea la niveluri record. O analiză recentă arată chiar că prețurile legumelor utilizate pentru conserve, murături și zacuscă vor atinge cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii, din cauza secetei fără precedent din 2024.

În piețele din București, prețurile legumelor au înregistrat deja creșteri simțitoare. Potrivit unei analize Gândul, date furnizate de Institutul Național de Statistică în august arată că roșiile, una dintre cele mai solicitate legume ale sezonului, se comercializează la prețul minim de 10 lei pe kilogram, în condițiile în care prețurile de producător se situează la 3 lei pe kilogram. Deși statisticile indică o perioadă de stabilitate, prețurile din piețe și supermarketuri arată cu adevărat impactul secetei.

Potrivit România TV, prețurile ardeilor și vinetelor sunt la fel de alarmante. Ardeii costă în medie tot 10 lei pe kg, iar vinetele și cartofii între 6 și 7 pe kg. În plus, în perioada următoare se va scumpi și carnea de porc cu aproximativ 20% din cauza lipsei furajelor, kilogramul de carne de porc fiind în prezent comercializat cu aproximativ 40 de lei.

Cât îi va costa pe români să pună murături toamna aceasta

Potrivit Gândul, un studiu din 2014 arată că peste 80% dintre români pun murături pentru iarnă. Analiza a arătat că, în această toamnă, costurile pentru a pregăti murături vor varia între 500 și 1.000 de lei pentru o familie. Asta în contextul în care cele gata făcute, în piețele din București, se vând cu prețuri între 14 și 22 lei kilogramul.

Și în vestul țării, situația este similară, arată sursa citată. În piețele din Oradea, roșiile costă între 5 și 8 lei kilogramul, iar castraveții ajung la 8 lei kilogramul. Gogonelele pentru murături se vând cu 4-5 lei kilogramul, iar vinetele, de asemenea, costă 8 lei kilogramul.

De ce prețurile din piețe și supermarketuri sunt atât de ridicate

Din cauza temperaturilor extrem de ridicate care riscau să compromită culturi complete, agricultorii s-au văzut nevoiți să recolteze mai devreme, reducând chiar costurile pentru a-și recupera măcar o parte din investiție. Fermierii susțin că seceta a redus producția de legume cu aproximativ 40%. Cu toate acestea, intermediarii sunt acuzați că majorează prețurile, vânzând produsele de două-trei ori mai scumpe în piețe. În ceea ce privește prețurile legumelor, Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, a punctat pentru Ziare.com că singura cale de a obține prețuri mai mici va fi strict scurtarea lanțului de distribuție. „Cu cât trece prin mai multe mâini, cu atât prețul va fi mai mare pe piață, iar retailerul pune cel mai mult în preț.”

Practic, după seceta care a făcut ravagii în culturile interne, prețurile capătă și adaosuri comerciale mari pe parcursul distribuției către consumatorul final, astfel încât singura cale pentru ca legumele să își păstreze măcar întrucâtva accesibilitatea în sezon va fi căutarea prețurilor de producător.

Totodată, o altă problemă care ajunge să se reflecte în preț sunt standardele de calibrare a supermarketurilor. Cu alte cuvinte, dacă producătorul intern realizează un lot de marfă de 2.000 de tone de morcovi sau țelină care nu se ridică estetic la standardele magazinelor, marfa ajunge să fie respinsă de la raft, independent de calitatea intrinsecă a legumelor. „Se practică o lege a omertei, a tăcerii, din partea autorităților și guvernanților, auzim peste tot la televiziuni că stăm bine, în timp ce agricultura internă este într-o asemenea stare de degradare încât suntem pe cale să ne pierdem toată suveranitatea alimentară. Pentru că există o mafie a importurilor care acționează implacabil și nu dă voie pieței românești să respire.”

Prețul furajelor, integrat în scumpirile la carnea de porc și de pui

Cezar Gheorghe a explicat pentru Ziare.com că materia primă de bază în furajare se va scumpi, pentru că România nu are porumb suficient. „Are pentru piața internă și piața internă - știu că poate părea banal, dar de aici pleacă totul ca un bulgăre de zăpadă - va fi extrem de competitivă față de piața de export a porumbului și va genera practic un nivel mai ridicat de preț pentru achiziția mărfii. Mai mult decât atât, foarte mare din suprafața României este atomizată. Acest lucru înseamnă că deținătorii mici de parcele își plantează porumbul ca să și-l ducă în spate și să aibă grijă de animale, de purcei, găini, vite, ce are fiecare în curte. Oamenii aceștia nu mai au marfă și deja are loc un anumit fenomen.”

Marfa pleacă în târgurile sătești și se vinde la sac, la 1,5 - 2 lei/kg. Este un preț care, extrapolat în euro, se duce între 300 și 400 de euro pe tonă la porumb, în contextul în care în Portul Constanța se plătește astăzi pentru piața de export 180 de euro/ tonă de porumb. Foarte mulți vor lua această cantitate, o vor depozita și o vor vinde eșalonat în târgurile sătești. Iar acest fenomen se va reflecta în prețul cărnii de porc sau de pui, punctează expertul.

În ceea ce privește prețul cărnii de porc, statisticile arată că nici nu mai este rentabil pentru crescătorii de animale români să lupte pentru același nivel de carne pus pe piață. Având în vedere creșterii tot mai accelerate a costurilor, anul trecut au fost crescuți în România 2,8 milioane de porci, deși în 2016 erau 4,3 milioane. Din cele 37,5 kilograme de carne de porc mâncate în medie anual de fiecare român, maximum șapte kilograme provin de la animale crescute în țară, arată o analiză Europa Liberă de la finalul anului trecut.

Astfel, importurile de furaje nu sunt singurele care atacă producția internă. Ioan Ladoși, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), a explicat atunci că „dacă la finalul anului trecut (n. r. 2022) puteam aprecia că, din datele pe care le avem de producători și de la Institutul Național de Statistică, undeva aproape de 20% din carnea consumată în România mai provine din ferme autohtone, anul acesta situația e cam la fel. Dacă va fi tot 20% sau va scădea spre 10% va depinde și de câți porci vor ieși din gospodăriile individuale”, estima atunci Ladoși.

În luna iunie 2024, per total în România, exporturile au însumat 7,75 miliarde de euro, iar importurile 10,52 miliarde, rezultând un deficit de circa 2,78 miliarde de euro. Faţă de luna iunie 2023, exporturile din luna iunie 2024 au crescut cu 0,1%, iar importurile au crescut cu 5,2%. În primul semestru al anului, exporturile au însumat 46,27 de miliarde de euro, iar importurile 61,36 de miliarde. În ceea ce privește statisticile pentru agricultură, jumătate din consumul intern a ajuns să fie acoperit de importuri, tendința în 2024, chiar și înainte de secetă, fiind de adâncire a deficitului, în ciuda subvențiilor pe care le acordă statul fermierilor pentru diferite culturi, arată date INS.

