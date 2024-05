Ministrul Agriculturii susține că România și-ar putea crește de 5 ori producția de porumb, după 2027. Ce ar urma să aducă acest salt imens

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că producția de porumb a României ar urma să ajungă la 15 tone per hectar, după finalizarea programului de reabilitare a sistemului de irigații, în 2027. Ultimele date disponibile arată că randamentul actual în țară este de 3,3 tone la hectar, iar cifra citată de Barbu este semnificativ mai mare decât producțiile pe care le au în prezent Chile, Noua Zeelandă, Spania sau Statele Unite, unde randamentul este de aproximativ 11 tone la hectar, conform datelor consultate de Ziare.com.

Ministrul Agriculturii a făcut aceste declarații pentru Agerpres, fiind întrebat când va fi funcțional sistemul de irigații deja existent dinainte de 1989, care acoperă trei milioane de hectare.

"Niciodată nu s-a irigat pe trei milioane de hectare, nici înainte de 1989, pentru că este rotaţia culturilor. Sunt culturi de toamnă, culturi de primăvară, dar pot să vă sigur că, până în 2027, sistemul pentru cele 2,2 milioane de hectare va fi reabilitat integral în România şi am putea creşte considerabil producţia agricolă. Vă dau un exemplu: dacă vom iriga cele 2,2 milioane de hectare pe care le reabilităm până în 2027 şi avem o cultură de porumb cu o medie de 15 tone/ha, am putea obţine 30 de milioane de tone de porumb numai într-un an, de pe două milioane de hectare, practic cât ar produce România în momentul de faţă pe toate culturile pe care le avem pe cele 9 milioane de hectare", a spus Barbu.

Așa cum spune Barbu, ultimele dtae disponibile pentru România arată că țara noatră are un randament de 3,3 tone la hectar, arată statisticile consultate de Ziare.com. Datele se referă la anul 2022 și provin de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite. În același an, statul cu cel mai bun randament era Emiratele Arabe Unite, care se poate lăuda cu o producție de aproape 24 de tone de porumb la hectar. Urmează Israel, care are, la rândul său, un sistem de irigații foarte dezvoltat, cu 22,6 tone de porumb la hectar.

Randamentele din UAE și Israel erau urmate, în 2022, de Kuweit, cu peste 17 tone la hectar, și Qatar, cu 12,8 tone de porumb la hectar. Alte țări cu agricultură dezvoltată precum Chile, Noua Zeelandă, Spania sau Statele Unite au fiecare un randament cuprins între 11 și 11,5 tone de porumb la hectar.

Lucrări la Canalul Siret-Bărăgan, început în 1986

Ministrul a vorbit și despre construirea Canalului Siret-Bărăgan, un proiect care împlinește, în 2026, 40 de ani de când a fost început. Întregul canal ar fi trebuit să aibă aproape 200 de kilometri și să asigure irigarea pentru o zecime din terenul agricol al țării, conform Agerpres.

"Practic, în septembrie, încep lucrările pentru primii 33 de kilometri de canal, iar perioada de execuţie este de trei ani. Dacă vor fi asigurate resursele financiare de la bugetul de stat, eu cred că finalizarea canalului poate să fie până în 2030, adică unirea cu Dridu. Canalul Siret-Bărăgan va mai aduce un plus faţă de cele 2,2 milioane hectare prevăzute în programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii de aproape 380.000 de hectare, dar, mai mult de atât, la două amenajări care vor fi alimentate gravitaţional din Siret-Bărăgan nu mai trebuie să pompăm în treapta patru şi cinci de la Dunăre. Canalul Siret-Bărăgan dacă va fi finalizat în totalitate ar putea deservi în jur de 600.000 de hectare. Canalul este prevăzut în continuare pe acelaşi cote, inclusiv de transport. Costurile estimate în prezent pentru finalizarea Canalului Siret-Bărăgan sunt de aproape 800 de milioane de euro, până la unirea cu Dridu", a adăugat şeful Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

