Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 14:14
Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea Liberty Galați. FOTO Facebook/Liberty Galați

„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați.

Însă sursele Economedia, care scrie că cei doi au trimis scrisori de intenție pentru preluarea combinatului, susțin că va fi organizată o licitație internațională, la care este posibil să mai vină și alți investitori. Prețul care va fi încasat pe combinatul siderurgic este estimat între 420 și 700 milioane de euro, conform informațiilor Economedia.

„Guvernul urmează să primească vineri o modificare la planul de restructurare care va permite vânzarea core-businessului în cadrul unei licitații, pornind într-o primă etapă de la valoarea de piață și, dacă nu se va vinde, a doua licitatie va fi la un preț egal cu valoarea de lichidare a activelor (prețul care s-ar încasa în faliment)”, au arătat sursele citate.

Sursele Economedia arătau anterior că Umbrărescu și Ahmetov sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au avut mobilizată o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest are 18 directori, iar Umbărescu 5 directori.

Pe de altă parte, publicația citată mai arată faptul că încă două companii ar fi interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.

Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

