Compania românească One United Proprieties, în primele 10 la nivel mondial al firmelor cu cea mai rapidă creștere a veniturilor în ultimii 10 ani. Alte 5 au clasări foarte bune

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:48
83 citiri
Compania românească One United Proprieties, în primele 10 la nivel mondial al firmelor cu cea mai rapidă creștere a veniturilor în ultimii 10 ani. Alte 5 au clasări foarte bune
Tineri într-o ședință la birou FOTO Pixabay

Şase companii din România au fost incluse de Financial Times şi Statista în topul FT Ranking: Europe’s Long-term Growth Champions”, care numără 300 de firme europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimul deceniu. Printre companiile care au intrat în top se numără One United Properties (locul 9), Simtel Team (20), Bento (133), AROBS Transilvania Software (203), Sphera Franchise Group (238) şi Oscar Downstream (277), dintre care primele cinci sunt listate la Bursa de Valori București.

Aceasta este cea de-a doua ediție a clasamentului realizat de Financial Times și Statista dedicat „Campionilor Creșterii pe Termen Lung” din Europa, companii care și-au menținut ritmul de creștere a vânzărilor timp de un deceniu, relatează Financial Times.

Lista reunește 300 de companii europene cu cea mai ridicată rată medie anuală compusă de creștere (CAGR) a veniturilor din ultimii zece ani, până în 2024, pe primul loc aflându-se anul acesta, Virta Global, din Finlanda, care oferă servicii inteligente de încărcare pentru vehicule electrice și a înregistrat o rată anuală compusă de creștere de 87,44%. Pe locul al doilea se află Hostinger, cu sediul în Lituania, care furnizează servicii de găzduire online și instrumente pentru crearea de site-uri către peste 4 milioane de clienți din mai mult de 150 de țări. În ansamblu, companiile din domeniul IT și al serviciilor software reprezintă 18% din totalul clasamentului de anul acesta, la care se adaugă 6% pentru comerțul electronic.

În top, companiile din construcții și inginerie formează a doua categorie ca pondere, cu aproximativ 8% din totalul celor 300 de companii. Alte domenii strategice, precum industria prelucrătoare sau sectorul energiei și utilităților, reprezintă în jur de 5%, respectiv 4%. În total, clasamentul cuprinde 31 de sectoare de activitate. Potrivit sursei citate, țara cu cele mai multe companii incluse în top este Italia – 65 de firme –, urmată de Regatul Unit (52), Germania (47), Franța (46) și Spania (29). În total, 26 de țări europene sunt reprezentate în clasament.

Lista, realizată de compania de cercetare Statista, e menită să indice capacitatea de inovare și disponibilitatea companiilor cu creștere accelerată de a fi transparente în privința datelor financiare, arată studiul.

...citeste mai departe despre "Compania românească One United Proprieties, în primele 10 la nivel mondial al firmelor cu cea mai rapidă creștere a veniturilor în ultimii 10 ani. Alte 5 au clasări foarte bune" pe Ziare.com

Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați....
Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Nicușor Dan a luat în vizor una dintre cele mai puternice companii din România: celebra rețea de benzinării Lukoil, afacere finanțată cu capital rusesc. După reuniunea Consiliului...
#afaceri, #companii, #sphera franchise group, #One United Properties, #Financial Times, #statista, #profituri companii , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Facturile vor exploda la iarnă. La ce să se aștepte românii: „În mod sigur, prețul va crește”
  2. Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță
  3. Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
  4. O țară de un miliard de locuitori s-ar lepăda de ”pomenile” lui Putin: Cum a ademenit-o Trump să renunțe la Rusia
  5. Trump se luptă cu cea mai bogată țară din lume. Adversarul a ”păgubit” SUA de 12 miliarde dolari
  6. Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România
  7. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  8. Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
  9. Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările
  10. Cel mai mare producător auto european avertizează că producția de mașini s-ar putea opri din cauza blocajului de cipuri. Care este cauza