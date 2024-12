Asociația Analiștilor Financiar – Bancari din România (AAFBR) are un nou Consiliu Director

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a ales un nou Consiliu Director pentru un mandat de doi ani, respectiv până la sfârșitul anului 2026.

Prin votul membrilor asociației, președinte al AAFBR, pentru un mandat de doi ani, a fost desemnat Flavius Jakubowicz, care a preluat conducerea de la Daniela Ropotă, ce a deținut poziția de președinte în ultimii patru ani. De asemenea, alți șase colegi au fost aleși în Consiliul Director al AAFBR, in pozitia de vicepreședinți: Aurel Bernat, Mihai Căruntu, Irina Chițu, Daniela Ropotă, Răzvan Rusu și Oana Stoenescu.

„Sunt onorat să preiau mandatul de Președinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) și mulțumesc membrilor pentru încredere și susținere. Îmi asum această responsabilitate cu determinarea de a consolida rolul asociației în susținerea excelenței profesionale și a furnizării unor analize obiective și profesioniste către mediul de afaceri, autorități și societate. Prioritățile noastre rămân dezvoltarea continuă a pieței financiare, promovarea educației economice și consolidarea încrederii în analiza financiară ca pilon al deciziilor strategice.”, a declarat noul Președinte, Flavius Jakubowicz.

AAFBR reunește peste 100 de profesioniști cu diverse specializări în domeniul economico- financiar și are ca obiectiv susținerea educației financiare, a inovației și excelenței în domeniul financiar, astfel încât asociația profesională să contribuie tot mai semnificativ la dezvoltarea acestui sector în România.

Printre cele mai importante obiective ale noului Consiliu Director al AAFBR în mandatul 2024- 2026, pot fi enumerate urmatoarele:

Extinderea și diversificarea bazei de membri prin atragerea de profesioniști din multiple arii de expertiză, precum asigurări, societăți de investiții financiare și piața de capital, astfel încât să fie asigurată o reprezentativitate multidisciplinară mai largă;

Scurta biografie a membrilor Consiliului Director al AAFBR

Flavius Valentin Jakubowicz are o experiență de peste 17 ani în consultanță și analiză de afaceri, cu expertiză în domenii precum contabilitate, taxe, reorganizare de business și asistență în controale fiscale. De asemenea, el este membru activ al unor organizații importante, precum CCFR și CAFR, iar în ultimii ani s-a specializat în domeniul taxării tranzacțiilor din domeniul tehnologiilor emergente;

Despre AAFBR

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) reunește în prezent peste 100 de membri cu un nivel înalt de pregătire și experiență profesională în bănci, societăți de administrare a fondurilor de pensii, societăți de administrare a investițiilor, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de asigurări și leasing, companii de consultanță și audit fiscal-contabil, precum și companii multinaționale si antreprenoriale.

AAFBR este membră a Federației Europene a Analiștilor Financiari (The European Federation of Financial Analysts Societies-EFFAS), o federație cu 60 de ani de activitate cu profil financiar din Europa. De asemenea, Asociația are un parteneriat cu ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts-ACIIA), o organizație cu peste 20 de ani de activitate, formată din 22 de asociații naționale.

