România, în vizorul companiilor grecești de asigurări. Ce nume au intrat deja pe piața locală

O analiză recentă menționează România ca o piață care a început să se afle din ce în ce mai mult în vizorul companiilor grecești de asigurări, considerând țara noastră o piață dinamică și exigentă care a devenit, în ultimii ani, concurențială printre numele mari din sectorul european.

Potrivit analizei portalului elen Mono News, citată de Rador, piața românească se află deja într-o fază de reașezări puternice, iar inițiativele de extindere în străinătate se succed una după alta. Analiza citează racordul recent al Europe Holdings, care a achiziționat 50% din Alpha Insurance Brokers, o filială a Vista Bank România ce aparține grupului Vardinoyannis. Tranzacția marchează extinderea prezenței capitalului grecesc în România, precum și intrarea pe o piață de asigurări cu perspective de creștere rapidă, concurență ridicată și marje semnificative de diferențiere, arată sursa citată.

Alianța Kokkalis-Vardinoyannis

Eurolife este prezentă și în România, cu filiala Eurolife FFH Asigurări De Viață S.A., iar până de curând și Ethniki Insurance avea o filială. În urmă cu câteva luni, compania lui Nikos Makropoulos anunțase prima sa expansiune internațională, alegând România drept „poartă de ieșire” către piețele externe, în regim de prestare liberă de servicii.

Firma se concentrează acum pe crearea de parteneriate cu mari companii grecești de construcții care operează în România și în alte state balcanice, care vizează Europa Insurance și sectorul scrisorilor de garantare, fiind una dintre cele două companii de asigurări din Grecia cu autorizația de a emite astfel de scrisori. Următorul pas, deja planificat, este extinderea în Bulgaria, în contextul apropiatei aderări a țării la zona euro de la 1 ianuarie 2026.

Compania are investiții care depășesc 112 milioane de euro în sectorul asigurărilor și achiziții de companii precum NAK și Amyna în sectorul brokerajului, fiind listată la Bursa din Atena

Interamerican și Hellas Direct, alte companii interesate de piața de asigurări din România

Vara trecută, compania Anytime a grupului Interamerican a anunțat că își începe operațiunile în România, un demers care este de așteptat să consolideze expansiunea strategică a Interamerican în Europa de Sud-Est, potrivit analizei citate. Decizia de a intra pe piața românească face parte din strategia mai amplă a grupului Achmea (compania-mamă a Interamerican) de a-și consolida prezența în asigurările digitale în Europa, jucând oricând un rol de lider în dinamica piețelor din Europa Centrală și de Est.

Hellas Direct se extinde, la rândul ei, în Europa Centrală și de Est, înregistrând o creștere semnificativă de la intrare sa în România, în urmă cu aproximativ 3 ani. Printre ultimele anunțuri ale companie se numără și o nouă investiție de 68 de milioane de euro pe piața locală, pentru a-și consolida prezența în țară și a extinde serviciile oferite.

