Putin, mutare pe ascuns cu SUA: Tranzacție avizată de Kremlin, cu implicarea Washingtonului

După preluarea mandatului de la Casa Albă de către Donald Trump, contactele dintre Statele Unite și regimul de la Moscova s-au intensificat, lăsând Europa și aliații NATO șocați. Iar acum Vladimir Putin face o mutare pe ascuns cu SUA, permițând investitorilor unor firme precum Franklin Templeton, Jane Street și GMO să-și vândă titlurile de valoare rusești, rămase în suspensie, în urma invaziei din Ucraina, din 2022.

Investitori precum Jane Street, GMO și Franklin Templeton au fost autorizați să vândă acțiuni la companii rusești unui fond speculativ american numit 683 Capital Partners, a dispus Putin într-un decret publicat luni, potrivit Financial Times.

Vladimir Putin a permis unui grup de administratori de active și fonduri speculative occidentale să vândă titlurile de valoare rusești rămase blocate după începerea războiului din Ucraina, de acum trei ani.

Investitori precum Jane Street, GMO și Franklin Templeton au fost autorizați să vândă acțiuni la companii rusești unui fond speculativ american numit 683 Capital Partners, a consemnat Vladimir Putin într-un decret publicat luni, 17 martie 2025.

Fondul speculativ va fi apoi liber să tranzacționeze cu două fonduri de investiții rusești fără a fi nevoie de alte autorizații din partea lui Putin, se adaugă în decret.

683 Capital Partners, cu sediul la New York, nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. Gestionată de Ari Zweiman, firma superviza active în valoare de 1,6 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024, conform documentelor depuse la US Securities and Exchange Commission.

La scurt timp după începerea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Putin a semnat un decret care interzicea investitorilor internaționali să tranzacționeze acțiuni sau obligațiuni ale băncilor și companiilor energetice rusești. Orice astfel de tranzacție trebuia să fie aprobată de autoritățile ruse de la Moscova.

Deținătorii occidentali de acțiuni la companii rusești precum Norilsk Nickel, VTB Bank și Rosneft și-au considerat în mare parte participațiile ca fiind lipsite de valoare, având în vedere restricțiile privind vânzarea și impactul sancțiunilor asupra Rusiei.

Firmele Jane Street, GMO și Franklin Templeton nu au răspuns imediat la solicitările de a comenta decretul lui Putin.

Măsura de a permite unele tranzacții vine cu o zi înainte ca Putin și Trump să poarte o conversație telefonică în cadrul celei mai recente încercări de a negocia un acord de încetare a focului pentru 30 de zile.

Din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, investitorii occidentali au încercat, de obicei, să obțină permisiunea autorităților de reglementare din țara lor înainte de a ieși din activele rusești, pe lângă autorizația Kremlinului. Nu este clar dacă o astfel de permisiune a fost obținută de investitorii menționați în decret.

Rubla rusă a crescut cu 36% față de dolarul american până acum în acest an, iar acțiunile rusești au crescut, de asemenea, pe fondul pariurilor că SUA își vor relaxa în curând sancțiunile împotriva Rusiei, care au izolat Moscova de piețele financiare occidentale și au împiedicat multe fonduri internaționale să cumpere sau să vândă active rusești.

