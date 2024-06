În ce oraș se află singura pizzerie din România inclusă într-un prestigios topul de profil european

Alex Gafițeanu a studiat domeniul neuroștiințelor în Marea Britanie și s-a întors acasă pentru a deschide o pizzerie micuță la parterul unui cămin studențesc din campusul Tudor Vladimirescu din Iași. Anul acesta restaurantul a fost clasat pe locul 49 în ghidul '50 Top Pizza' din Europa.

Pizzza ca la Zano se mai găsește la pizzeria lui Giovani Santarpia din Florența, dar și la For Seasons din Florența, un hotel de cinci stele al cărui restaurant este clasat cu o stea Michelin, potrivit Profit.ro.

După numai un an petrecut în domeniul cercetării, Alex a decis să se întoarcă acasă și să își deschidă propria afacere în HORECA. Alex Gafițeanu a înființat pizzeria la Iași în urmă cu un an și jumătate, când acesta nici nu împlinise 22 de ani.

"A fost un șoc. Nu ne așteptam niciunul să fim incluși într-un astfel de top. Cu trei luni înainte de a primi informația că am fost selectați în Top 50 Pizzerii din Europa, noi ne mândream că am reușit să colaborăm cu un pizzer din top 50 pizzeri din Italia. Nu aveam nicio speranță să ajungem noi în topul ăsta. Dar după o imensă bucurie și o perioadă de extaz, urmează o perioadă de responsabilitate. De acum nu mai suntem doar o pizzerie din Iași sau o pizzerie dintr-un campus studențesc. Suntem o pizzerie din Top 50 Europa, iar în fiecare farfurie trebuie să fie o pizza de Top 50 Europa", povestește Alex Gafițeanu.

Alex spune că secretul succesului constă nu doar în făina și ingredientele aduse din Italia, ci și într-o foarte bună colaborare cu unul dintre cei mai buni preparatori de pizza din Italia și din lume.

Ads

Tânărul a povestit că a învățat secretele pizzei de la Giovanni Santarpia, proprietarul unie celebre pizzerii din Florența, cu o experiență de peste 30 de ani.

"(...) Meritul nostru este că am făcut efortul de a ne informa, iar ulterior, noi și echipa noastră de pizzeri respectăm cu strictețe ceea ce el ne-a învățat. Ne-am permis să creăm și noi unele chestii, pe ici, pe colo, pentru cele 26 de sortimente de pizza pe care le avem", mai povestește Alex.

Acesta a mai spus că a plecat în Italia alături de prietenul său Mark pentru a acumula cât mai multe cunoștințe și a contactat 70 de pizzerii în călătoria sa, dintre care doar 5 au răspuns.

„(...) Pizza de la noi e făcută după rețeta specială a lui Giovanni. El are propria lui combinație de făină cu diferite proprietăți proteice care duc la aluatul pe care îl găsiți și aici. Noi doar respectăm cu strictețe ce el a creat în peste 30 de ani", explică Alex.

Giovanni Santarpia este un italian de 50 de ani din Florența cotat de ghidul 50 Top Pizza ca fiind numărul 61 în lume și 29 în Italia. El povestește că a fost uimit să vadă interesul lui Alex pentru această artă.

Ads

„(...) Am fost impresionat că Alex mă bombarda cu astfel de întrebări și că era nerăbdător să cunoască mai multe despre meseria mea. A găsi un tânăr de 23 de ani care este foarte interesat de a vedea, cunoaște ceea ce înseamnă pizza este mai greu în zilele noastre, mai ales că el vrea să aducă ceva special pentru oamenii de aici", spune Giovanni Santarpia.

Giovanni spune că a colaborat cu mai multe pizzerii, inclusiv din Israel, Suedia și Ucraina.

"Tot ceea ce încep este tot timpul o provocare. Plecarea mea din Italia este o provocare. Acceptarea propunerii lui Alex este o provocare. Această provocare, așa cum am făcut-o în Italia, am vrut să o realizez și în România. Am avut diferite colaborări și în Ucraina, și la Tel Aviv, Helsinki, Stockholm, unde am dus produsul meu în diferite părți ale lumii. Așa cum am făcut acolo, am vrut să fac și în România, la Iași. Practic, și în Italia am diferite colaborări cu diferite restaurante, pizzerii. De când am venit prima dată aici, la Iași, m-am îndrăgostit de acest oraș. Consider că România de acum este Italia anilor '70 - '80, care crește încet, încet, care vrea să meargă mai departe, lăsând tot ceea ce s-a întâmplat rău în urmă", a mai spus Giovanni.

Acesta a dat chiar și un sfat. El spune că se poate pune orice ingredient în pizza, inclusiv ananas sau căpșuni, atâta timp cât ingredientele sunt gătite cum trebuie, iar la final pizza are savoare.

...citeste mai departe despre "În ce oraș se află singura pizzerie din România inclusă într-un prestigios topul de profil european" pe Ziare.com

Ads