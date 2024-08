Un mare jucător românesc din industria cărnii, în insolvență. Cine va prelua datoriile imense ale companiei

Familia Minea, cea care a creat în anii 90 business-ul Angst cu produse procesate din carne, a vândut 80% din părțile sociale ale Angst Ro SRL, una dintre companiile grupului, către Domidene COM SRL, unul dintre cei ai mari jucători pe piața cărnii din Prahova, cu abatoare și un lanț de aproximativ 80 de carmangerii, inclusiv în incinta supermarketurilor Penny. Angst este în prezent aflată în insolvență.

Domidene este o afacere antreprenorială românească creată în 1992 de Leontin Bocănescu, cel care este și astăzi acționarul majoritar al companiei, relatează Economica.net.

„Am făcut această tranzacție pentru că așa a decis familia mea. Este, de fapt, o investiție, un aport la capital (al Domidene n. red) în vederea recapitalizării companiei care a avut o problemă de cash. De altfel, am și reluat producția în fabrica Angst (de la Buftea n. red). În rest, nu se va schimba nimic. Vom păstra brandul Angst, rețetele și calitatea Angst, producța se va realiza în continuare la fabrica Angst, iar eu și familia mea vom fi în continuare în management”, a declarat pentru Economica Sorin Minea, fondatorul Angst. În plus, potrivit antreprenorului, în cazul în care parteneriatul pe care Domidene îl are cu Penny va include și Angst, punctele de vânzare vor purta brandul Angst.

Angst a renunțat la 80% din afacere

Potrivit datelor făcute publice de companie, „pe parcursul perioadei de observație (în care se află Angst care a intrat în insolvență în aprilie anul acesta) a avut loc transferul părților sociale care reprezintă 80% din capitalul social al societății Angst Ro SRL căte Societatea Domidene Com SRL. Ulterior, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a fost desemnat în calitate de administrator special domnul Bocănescu Andrei”.

Ads

Ulterior, creditorii au aprobat ca Domidene Com SRL, în calitate de acționar majoritar al Angst, să împrumute compania cu 2,5 milioane de lei în vederea susținerii activității curente. Sumele împrumutate de ANGST RO SRL vor fi folosite, potrivit documentului citat, pentru achiziția de materii prime, a materialelor necesare repornirii producției, achitarea utilităților consumate în acest poces, a costurilor de personal și a altor cheltuieli fixe ce survin din exploatarea spațiilor de producție și a unităților de vânzare cu amănuntul, arată sursa citată. CEC Bank, unul dintre creditori, și-a exprimat acordul pentru instituirea unei ipoteci de rang subsecvent asupra fabricii de mezeluri Angst din Buftea.

Datoriile imense acumulate de Angst și motivul insolvenței

Potrivit ultimului tabel preliminar al creanțelor împotriva averii debitorului Angst, pus la dispoziția Economica de termene.ro, compania a acumulat datorii totale de 52 de milioane de lei, din care creanțe salariale în valoare de 1,1 milioane de lei, creanțe bugetare în valoare de 1,2 milioane de lei și creanțe garantate de 44 milioane de lei. Printre cei mai mari creditori se numără CEC Bank, care are de recuperat 43,9 milioane de lei, amintește Economica.

Ads

Potrivit raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a ANGST, compania a avut o situație financiară cu evoluții nefavorabile în perioada 2019-31.03.2024. Rentabilitatea exploatării a atins valoarea maximă în anul 2020 când a fost 2%, iar în anii următori din perioada analizată aceasta a avut evoluții descrescătoare ajungând la valori negative de -42% în anul 2023 și respectiv -57% la data de 31.03.2024.

În perioada 2022-31.03.2024 societatea a avut pierdere din exploatare. Astfel, marja EBITDA a fost în creștere de la 3% în anul 2019 până la 6% în anul 2020 ca mai apoi să scadă și să aibă valori negative de -2% în anul 2022, -35% în anul 2023 și -47% la data de 31.03.2024. Cifra de afaceri a companiei s-a diminuat de la 101,3 milioane de lei în anul 2019 la 27,5 milioane de lei în anul 2023, iar la data de 31.03.2024 a avut o valoare de 4,4 milioane de lei.

Ads

Potrivit sursei citate, începând cu anul 2022, societatea nu se mai poate autofinanța având valori negative (venituri încasabile-cheltuieli plătibile) care au crescut de la 3,7 milioane de lei în anul 2022 la 19,5 milioane de lei în anul 2023. La data de 31.03.2024 capacitatea de autofinanțare era negativă cu o valoare de 2,5 milioane de lei.

Ce se va întâmpla cu afacerea cedată către Domidene

Cu afaceri de 165,3 milioane de lei în 2023, după o creștere de 27% față de anul anterior și un profit net de 10,5 milioane de lei (plus 27% față de 2022), Domidene, afacerea familiei Bocănescu, deține abatoare și o rețea de aproximativ 80 de magazine în sudul țării, inclusiv în București. Domidene a început o colaborarea cu Penny în urmă cu 11 ani, când a deschis o măcelărie în cadrul magazinului Penny Craiova, iar acum operează mare parte dintre magazine în incita lanțului german.

În aprilie, Tribunalul Ilfov a decis deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva Angst Ro SRL, una dintre companiile grupului Angst, jucător important pe piața produselor procesate dn carne. Decizia tribunalului vine în urma cererilor Abatorul Periș și Primo Mix Food, în calitate de creditori.

...citeste mai departe despre "Un mare jucător românesc din industria cărnii, în insolvență. Cine va prelua datoriile imense ale companiei" pe Ziare.com

Ads