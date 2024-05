Primele trei luni din 2024 nu au fost prea rentabile pentru oamenii de afaceri din România. Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în această perioadă a fost de 6.014, în creştere cu peste 33% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 772 (număr în creştere cu 26,44% faţă de ianuarie-martie 2023), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 333 firme suspendate (număr în creştere cu 25,19%), Braşov - 268 (plus 32,67%), Iaşi - tot 268 (plus 59,22%) şi Timiş - 243 (plus 42,94%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Covasna - 35 (în creştere cu plus 9,38% faţă de primele trei luni din 2023), Ialomiţa - 38 (plus 15,15%), Gorj - 41 (plus 17,14%), Teleorman - 44 (minus 10,2%) şi Giurgiu - 48 (plus 65,52%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 140,26%), Brăila (plus 96,88%) şi Tulcea (plus 87,10%), în timp ce scăderi au avut loc doar în judeţele Teleorman (minus 10,20%), Călăraşi (minus 9,38%) şi Satu Mare (minus 5,32%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.405 (plus 20,09%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 625 suspendări (plus 36,17%) şi construcţii - 566 suspendări (plus 62,64%).

În martie 2024, au avut loc 1.686 suspendări de firme, numărul cel mai mare fiind consemnat în Bucureşti (222) şi judeţele Cluj (100), Iaşi (82) şi Bihor (70).

...citeste mai departe despre "Patronii români nu fac față mediului de afaceri. Mii de firme, dizolvate în primele trei luni ale anului" pe Ziare.com

Ads