Cum a reușit o tânără care lucra într-o multinațională să-și transforme pasiunea în afacere de succes: „Cât timp eram angajată, le duceam colegilor mei prăjituri"

Alina Răducan Și Andrei Răducan au deschis în 2015 cofetăria Sweet Moments din București, după o carieră anterioară în cadrul unei companii multinaționale care distribua echipamente medicale.

Pasiunea sa pentru dulciuri a determinat-o să urmeze un curs de cofetar, iar primele sale produse au fost apreciate de colegii din fostul loc de muncă. „Cât timp eram angajată, le duceam colegilor mei prăjituri, iar feedback-ul oamenilor a fost unul bun, cel care m-a îndrumat pe calea antreprenoriatului a fost chiar directorul companiei la care lucram. El m-a sfătuit să fac o şcoală de cofetari şi să văd dacă dezvolt această pasiune”, a declarat Alina Răducan.

Primul laborator și locație al cofetăriei a fost în Berceni, iar antreprenoarea recunoaște că drumul antreprenoriatului nu a fost ușor, cu dificultăți mari în privința găsirii personalului.

„La începutul anului 2014, am început cursurile de cofetărie, iar un an mai târziu am deschis cofetăria împreună cu laboratorul în Berceni. Este o locaţie pe care o avem şi azi. Dacă ştiam că va fi atât de greu, cred că nu mai începeam. O mare problemă a fost personalul, oamenii nu mai sunt dispuşi să muncească”, a spus aceasta.

Alina și soțul său, Andrei Răducan, care este implicat activ în afacere, au deschis acum două locații Sweet Moments în București. Andrei Răducan a subliniat, însă, că una dintre cele mai mari provocări a fost lipsa personalului specializat. „În zona de resurse umane am avut cele mai mari dificultăţi. Şcolile de profil, clasele pentru ajutor de bucătar se închid sau s-au închis deja. Am preferat să luăm oameni fără experienţă şi să-i învăţăm noi după reţetele noastre astfel încât produsele să iasă aşa cum ne-am obişnuit clienţii”, a declarat Andrei Răducan.

De asemenea, familia Răducan s-a confruntat cu dificultăți legate de legislație și procedurile necesare deschiderii unei cofetării. Andrei Răducan consideră că procesul este mult prea complicat și a menționat: „Sunt atât de multe autorizaţii pe care efectiv nu le ştii şi trebuie să accesezi o firmă conexă, de servicii, care umblă cu hârtiile, ceea ce înseamnă foarte multe costuri în plus.”

