Aeroportul din România care a spart gheața: a devenit primul complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață

Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:00
14 citiri
Aeroportul din România care a spart gheața: a devenit primul complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață
Avion în ceață / FOTO: Nandor Derzsi, Unsplash.com

Surpriză plăcută din estul României. Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău marchează o premieră la nivel național.

Aeroportul Bacău este primul aeroport regional din România complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață, cu Sistem de Aterizare Instrumentală (ILS) Categoria II pe ambele direcții de operare, 34 și 16. Finalizarea procesului de certificare ILS CAT II reprezintă o etapă importantă în modernizarea infrastructurii aeroportuare și consolidează poziția Aeroportului Bacău drept lider regional în domeniul siguranței și performanței operaționale, menționează Ziarul de Bacău.

Noul sistem permite aterizări sigure chiar și în condiții de vizibilitate redusă, până la 300 de metri. Astfel, este redus în mod semnificativ numărul zborurilor anulate sau redirecționate. Prin urmare, pasagerii vor beneficia de o predictibilitate sporită, iar operatorii aerieni de o stabilitate și eficiență mai mari în planificarea curselor.

Investiție cu fonduri europene la Aeroportul Bacău

Investiția a fost realizată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Proiectul a fost derulat pe parcursul a peste trei ani, în colaborare cu ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

„Această certificare confirmă statutul de lider regional al Aeroportului Bacău și reflectă angajamentul nostru de a investi constant în siguranță, modernizare și conectivitate. Ne dorim să oferim condiții de operare la nivelul celor mai performante aeroporturi din Europa”, se arată într-un mesaj al conducerii aeroportului.

Județul Bacău este „casa” firmelor lui Dorinel Umbrărescu, dar și a celor mai bogați români, frații Pavăl, de la Dedeman.

...citeste mai departe despre "Aeroportul din România care a spart gheața: a devenit primul complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață" pe Ziare.com

Top 5 motive pentru care Transfero este alegerea ideală pentru transferul la aeroport
Top 5 motive pentru care Transfero este alegerea ideală pentru transferul la aeroport
Planificarea unei călătorii începe mereu cu decizii importante, iar transportul către aeroport îți poate influența starea de spirit încă de la plecare. Mulți caută confort și...
#aeroport, #Aeroportul Bacau, #inovatie, #investitii , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0861 RON

0.0010

1 USD = 4.4167 RON

0.0220
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cinci profesii bine plătite pe care inteligența artificială nu le va înlocui
  2. Criza mondială e gata pregătită. Bula a ajuns în faza de ”pui prăjit”. Când vine prăbușirea?
  3. O bancă dispare azi din România. Ce se întâmplă cu clienții: Acces restricționat la servicii
  4. Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”
  5. Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari
  6. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „Specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
  7. Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic
  8. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  9. Arma lui Putin se întoarce împotriva sa. Mutarea făcută de Trump strangulează Rusia, dictatorul în dificultate
  10. Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”