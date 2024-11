Creditul ipotecar si pesimismul romanilor cresc valoarea apartamentelor

Faptul ca preturile apartamentelor comuniste au crescut exponential in ultimii ani nu mai reprezinta o noutate. Acest "boom" a fost determinat in special de popularitatea de care s-a bucurat creditul ipotecar in ultima perioada, releva cele mai multe studii. In Bucuresti spre exemplu, pretul locuintelor a crescut cu 40% si chiar 100% numai in 2005, in timp ce venitul net al populatiei a urcat cu doar 24%, releva un studiu realizat de compania TASC. Potrivit acelorasi date, mai putin de 10 procente din cetatenii Romaniei isi pot permite sa plateasca rate ipotecare, in conditiile in care nivelul actual al preturilor locuintelor si al dobanzilor la credite ramane ridicat.Cu toate acestea, "creditele imobiliare si ipotecare vor creste, in medie, cu 25%, in timp ce creditele de consum cu numai 23%, estimeaza Unicredit. Asul "din maneca" al BNR privind restrictionarea creditului ipotecar ar putea fi solicitarea unor garantii imobiliare suplimentare sau reducerea raportului intre credit si valoarea garantiei. Cu ocazia unei conferinte pe probleme imobiliare, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a tras deja un semnal de alarma cu privire la preturile caselor din Romania, anuntand ca in viitor este posibila o prabusire a pietei imobiliare autohtone. "Trag doar un semnal de alarma asupra unui balon cu lichid fierbinte care s-ar putea sparge", a mentionat oficialul BNR.

Cumparatorii si volumul tranzactiilor stabilesc pretul pietei

Specialistii sunt rezervati in a estima o scadere a preturilor. Explicatia este simpla: oferta a ramas aproximativ aceeasi, in timp ce cererea a crescut. Cert este ca potentialii cumparatori reprezinta in continuare elementul cheie al relatiei cerere-pret-oferta. Si asta in pofida faptului ca agentii imobiliari estimeaza ca ritmul de crestere a preturilor va fi mai lent in acest an, iar dupa aderare, preturile apartamentelor de bloc chiar vor scadea. Ultima varianta vine in contextul in care ritmul de construire a unor imobile noi de locuit devine tot mai alert. Cu alte cuvinte, persoanele care se afla in cautarea unei locuinte pot influenta atat pretul pietei, cat si numarul tranzactiilor imobiliare. In acest sens, perceptia romanilor asupra evolutiei preturilor la apartamentele ceausiste reprezinta o informatie absolut necesara pentru agentiile specializate din real-estate.

Pesimismul romanilor creste valoarea apartamentelor

Un sondaj de opinie realizat de publicatia Wall-Street.ro, releva faptul ca mai mult de trei sferturi dintre respondenti (81,4%) apreciaza ca pretul apartamentelor ceausiste nu va scadea nici macar dupa primul an de dupa aderarea Romaniei la UE, asa cum o mare parte a specialistilor incearca sa explice viitorul pietei impobiliare din Romania.

Sondajul a fost realizat in randul vizitatorilor publicatiei Wall-Street.ro pentru a observa cum preconizeaza acestia evolutia preturilor la apartamentele din blocurile construite inainte de 1990. Astfel, la intrebarea "In cat timp preconizati ca va scadea pretul apartamentelor din blocurile construite inainte de 1990?" au raspuns 1706 de persoane.

Aceste raspunsuri demonstreaza o lipsa de incredere a romanilor fata de evolutia preturilor la apartamante, alimentata de o multime de factori, fie ei economici, sociali, politici, sau chiar psihologici. "Aceasta este o atitudine tipic romaneasca, aratand expresia unei colectivitati resemnate si care nu mai poate nici macar nadajdui," isi explica Artur Silvestri, Director General al grupului S.G.A. Romania - Institutul de Consultanta Imobiliara si profesor in gestiune imobiliara si expertiza de patrimoniu la Universitatea Internationala Francofona (U.F.I. ) din Bruxelles. Aproximativ o treime dintre respondenti (30,25%) preconizeaza ca pretul la apartamentele din blocurile comuniste nu vor scadea nici chiar peste 10 ani, timp in care companiile private vor construi zeci de blocuri de locuinte noi. "Ieftinirea apartamentelor de cartier ramane obsesia colectiva a acestor ani si principala tema de preocupare sociala a tineretului din generatia urmatoare, " apreciaza Artur Silvestri.

Mai mult de 24% dintre respondenti prevad ca preturile la apartamente vor evolua pe o panta descendenta intre 2 si 5 ani, in timp ce 27 de procente apreciaza ca abia peste 5-10 ani, ieftinirea apartamentelor de cartier va deveni un fenomen concret si realizabil. La intrebarea "In cat timp preconizati ca va scadea pretul apartamentelor din blocurile construite inainte de 1990?" 18,5% au raspuns "in urmatorii 2 ani", 24,09% cred ca se vor ieftini intre 2 si 5 ani, in timp ce 27,08% dintre respondenti sunt de parere ca apartamentele se vor ieftini intre 5 si 10 ani.

