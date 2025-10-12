Avertismentul unui economist român cu privire la măsurile de austeritate: „Grecia și-a permis să taie în carne vie”

Comisia Europeană a transmis un semnal dur atât Greciei, cât și României: în lipsa unor reforme, fondurile europene ar putea fi pierdute. Unele voci anunță în spațiul public faptul că e nevoie de măsuri mai dure, însă analistul Adrian Negrescu nu consideră această inițiativă de bun augur.

Potrivit Politico, Grecia riscă să piardă subvențiile agricole dacă, până pe 2 octombrie, nu prezintă un plan de acțiune îmbunătățit pentru prevenirea fraudelor cu bani europeni. Contextul este cu atât mai grav cu cât scandalul de corupție descoperit la Atena a dus la pierderi de sute de milioane de euro pentru UE și la demisii în lanț de miniștri și viceminiștri.

Pe fondul problemelor de pe teritoriul elen, comparația cu haosul socio-economic din România este inevitabilă. În acest context, economistul Adrian Negrescu avertizează că a lua Grecia drept exemplu de urmat, așa cum au procedat diverse voci în spațiul public, ar fi „un cinism economic tulburător”.

„Să spui că ar trebui să urmăm exemplul Greciei în materie de reforme denotă un cinism economic tulburător, pe care îl pot asocia, poate cel mai bine, cu un citat clasic: dacă n-au pâine, de ce nu mănâncă cozonac?”, a scris Negrescu, pe Facebook.

Avertismentul economistului Adrian Negrescu

Analistul a reamintit de măsurile drastice luate de greci în timpul marii crize.

„Au vândut tot ce se putea, au tăiat salarii, pensii, au limitat până și accesul la conturile bancare – grecii nu au putut să scoată de pe card decât maximum 60 de euro pe zi”, a notat Negrescu.

Ads

Negrescu subliniază că România nu își permite măsuri radicale, inspirate după cele ale grecilor.

„Oare asta ne dorim, o austeritate oarbă, dură, care să nu țină cont de specificul economiei românești – dependența de consum, vulnerabilitatea mediului de afaceri, finanțarea extrem de scumpă etc.? Grecia și-a permis să taie în carne vie pentru că se afla în zona euro, avea un alt statut, o altă structură economică față de România – o țară aflată cu un picior în groapă din perspectiva ratingului”, a mai explicat Negrescu.

...citeste mai departe despre "Avertismentul unui economist român cu privire la măsurile de austeritate: „Grecia și-a permis să taie în carne vie”" pe Ziare.com

Ads