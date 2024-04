Cum sa mostenesti un milion

Este incredibila poveste a unei batrane care si-a vandut bijuteriile pentru a face speculatii imobiliare, a castigat o groaza de bani pe care i-a lasat mostenire nepotelului ei: Adrian NastaseAdrian Nastase a explicat, in premiera, la Realitatea Zilei, cum a facut avere matusa sa si cum a ajuns el sa o mosteneasca.

Presedintele executiv al PSD a admis ca a gresit pentru ca nu a dat din primul moment explicatii legate de felul in care a obtinut, prin mostenire, aceasta avere.

"E o persoana care a trait toata istoria nefericita a sfarsitului de secol XIX. S-a nascut la Tifilisi, este vechea denumire a orasului Tbilisi, a venit in Romania, a avut bijuterii, iar dupa anii 90 s-a temut ca cineva vrea sa-i intre in casa", a povestit Nastase.

Asa ca matusa lui Adrian Nastase a preferat sa vanda bijuteriile lui Alexandru Bittner, o mai veche cunostinta de familie, iar banii obtinuti sa fie depusi la banca.

Cel care a consiliat-o apoi pe matusa sa investeasca in afaceri imobiliare a fost acelasi Alexandru Bittner, caracterizat de Nastase drept "un consilier bun".

Bitner a finantat mostenirea lui Nastase

Omul de afaceri Alexandru Bitner, unul dintre clientii politici ai guvernarii Nastase, este cel care a cumparat bijuterii si tablouri in valoare de 400.000 de euro de la matusa Danei Nastase, bani pe care s-a cladit apoi fabuloasa mostenire care a revenit anul trecut familiei fostului premier. A"CotidianulA" a reusit sa dea de urma misteriosului Silviu Podolan, taximetristul care i-a vindut matusii lui Adrian Nastase cei 2.500 de metri patrati de teren categoria lux, din spatele scolii americane, cu numai 156 de dolari.

Elena Nastase descrie "puternica legatura afectiva" cu matusa Ciolan

Dupa ce Aurel Marinescu, unchiul din America al lui Adrian Nastase, a dezvaluit modul in care Dana Barb a mostenit o casa in cartierul Domenii, am primit cateva precizari de familie de la Elena Nastase, mama liderului PSD. Redam pasaje din aceasta scrisoare.

Matusile lui Nastase, ironizate la partid

Faima averii mostenite de familia Nastase (foto) de la matusa sa a devenit motiv de ironie in PSD, dupa ce presa a semnalat ciudateniile dobandirii de catre fostul premier a circa 1 milion euro. Ieri, dupa sedinta Biroului Permanent al partidului, diferiti lideri au fost intrebati de jurnalisti daca au si ei matusi la fel de norocoase ca si presedintele executiv al partidului. Din spatele zambetelor cu subintelesuri, era usor de inteles insa ca mostenirea lui Adrian Nastase a intrat deja in legenda si in bancurile partidului.

Matusa lui Nastase si-a vandut bijuteriile prietenului Bittner

Tamara Cernasov, pensionara-milionara pe care a mostenit-o Adrian Nastase, i-a vandut, in 1998-1999, lui Alexandru Bittner bijuterii si obiecte din familie in valoare de 400.000 de euro. Dezvaluirea i-a apartinut chiar lui Adrian Nastase, care a declarat, aseara, la Realitatea TV, ca batranei ii era frica de hoti si decisese sa vanda ce avea prin casa pentru a pune banii in siguranta la banca. Banii fac parte din mostenirea de un milion de euro pe care Nastase a primit-o anul trecut. Nastase a garantat ca Bittner a platit pretul corect, el fiind, de altfel, un om dincolo de orice banuiala.

Sotie exemplara si mama iubitoare

Zilele trecute, A"Evenimentul zileiA" a dezvaluit existenta a doua proprietati importante din zona de interes a familiei fostului premier Adrian Nastase: una mostenita, cealalta pregatita sa urmeze acelasi traseu. Ambele au venit din partea unor matusi ale Danei Nastase, sotia liderului PSD. Aceeasi strangatoare doamna Nastase este si protagonista mega-afacerii pe care v-o prezentam astazi, in urma careia familia sa a devenit mai bogata cu 2,8 milioane de dolari. Cum toate aceste tranzactii, care asigura prosperitatea familiei pentru cateva generatii, se deruleaza pe numele Danei Nastase, o putem defini pe aceasta, apeland la celebrele versuri ale poetilor de curte, dedicate Elenei Ceausescu: A"Sotie exemplara si mama iubitoareA"!

Adrian Nastase si Mischie risca sa intre in barca DIP - Controlati la averile de la rude

Procurorii intra din nou pe fir in ceea ce am putea numi scandalul averilor. Crescute peste an, prin mosteniri de la matusi, verisoare si alte rude, averile demnitarilor vor fi "mirosite" de trei procurori de la Parchetul instantei supreme. Nastase, Mischie si toti politicienii suspectati de inavutiri ilegale l-ar putea urma pe Dan Ioan Popescu la controlul Inaltei Curti.

