Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19: Bucurestiul, indice foarte mare de infectare. Noua judete sunt in scenariul rosu

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Capitala, 762, ajungandu-se la un total de 37.650, cu o incidenta a imbolnavirilor de 3,94 la mia de locuitori.In judetul Cluj au fost raportate, dupa Capitala, cele mai multe cazuri noi, 355, judetul ajungand la un total de 10.191 de cazuri si o incidenta de 5,08.Pe locul trei la numar de imbolnaviri noi a fost judetul Maramures, cu 254 de cazuri si un total de 4.858.Dupa Capitala, judetul Iasi este cel cu cele mai multe cazuri 11.299, in ultimele 24 de ore fiind raportate 181 de cazuri noi, fiind atinsa o incidenta de 2,08.Alte judete cu peste 10.000 de cazuri sunt Prahova 10.061, Cluj 10.191 si Brasov 10.113.Judetul Timis inregistreaza o incidenta de 4,56 de cazuri la mia de locuitori, in ultimele 24 de ore fiind raportate 318 cazuri noi.Lista completa a cazurilor pe judetJudet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1.Alba 5537 156 4,612.Arad 5820 164 3,563.Arges 7416 179 1,594.Bacau 8638 118 2,275.Bihor 7256 249 4,136.Bistrita-Nasaud 2968 124 2,537.Botosani 3520 108 2,028.Brasov 10113 193 2,999.Braila 3514 44 1,3610.Buzau 4085 57 1,3711.Caras-Severin 2832 80 2,2112.Calarasi 1806 52 1,1813.Cluj 10191 355 5,0814.Constanta 6439 182 2,2215.Covasna 2354 21 2,5216.Dambovita 6874 127 2,4117.Dolj 7159 183 3,0718.Galati 6543 60 1,4419.Giurgiu 2013 57 1,6320.Gorj 3104 62 1,5221.Harghita 3226 73 2,8622.Hunedoara 4520 115 2,4923.Ialomita 2275 119 1,6824.Iasi 11299 181 2,0825.Ilfov 6426 172 1,5626.Maramures 4858 254 2,8327.Mehedinti 2277 49 1,5228.Mures 5743 145 3,429.Neamt 6462 122 2,230.Olt 3841 68 1,2631.Prahova 10061 174 1,7832.Satu Mare 1958 - 1,733.Salaj 3081 70 5,234.Sibiu 5979 166 4,2635.Suceava 9692 165 1,936.Teleorman 3291 70 2,1237.Timis 9914 318 4,5638.Tulcea 1576 15 0,9539.Vaslui 5246 142 1,9340.Valcea 5273 83 2,341.Vrancea 3599 15 1,1242.Mun. Bucuresti 37650 762 3,9443. - 127 344.Cazuri noi nealocate pe judet 1881* 1881TOTAL 258.437 7.733"*Aplicatia de colectare a datelor, gestionata de Ministerul Sanatatii, se afla momen