Ziua pasaportului romanesc! In cate tari se poate intra fara viza cu acest act

Potrivit acesteia, "Pasapoartele se emit in numele regelui si se libereaza de ministerul de interne si de prefectii de judete si de politie in conditiunile ce se vor determina prin regulamentul de aplicare al acestei legi", noteaza site-ul www.pasapoarte.mai.gov.ro.Pasapoartele, emise in numele regelui, erau de forma unei carti mici, de dimensiunile 9 cm/13 cm, fiind "compuse din 20 de pagini numerotate". Fiecare pagina a pasaportului avea "un fond incadrat, compus cu motive nationale, in culoarea liliacului deschis, facand sa iasa in aparenta stema tarii si cuvantul 'ROMANIA', iar dedesubt cuvantul 'PASPORT' ". Cu toate ca pasapoartele erau documente individuale de calatorie in strainatate, acestea cuprindeau si o rubrica dedicata insotitorilor, in care puteau figura, pe langa titular, sotia, sotul si copiii minori.Documentul de calatorie romanesc fusese mentionat, pentru prima data, in 1830, in Regulamentul Organic in Principatele Romane, Tara Romaneasca si Moldova, cand s-a recunoscut libertatea romanilor de a calatori peste granitele Dunarii si ale Imperiului Habsburgi. Prin legea din 1912, insa, statul roman introducea primele principii generale pentru pasapoarte si pentru trecerea frontierei.Ulterior, au fost introduse pasapoartele diplomatice (in 1920), pasapoartele de serviciu (in 1941) si pasapoartele colective.Pe vremuri, in Romania Regala, cetatenii tarii noastre aveau pasapoarte de culoare albastru deschis, care au functionat pana in 1947. Ulterior, in anii comunismului, pasapoartele au devenit verzi, iar din 1991 s-a trecut la culoarea rosu, suferind mai multe schimbari pe coperta. Din 2008, pasaportul este visiniu, actualul model de pasaport biometric intrand in functiune in 2011.Putina lume stie ca pasaportul contine la interior fotografii din Romania:* Delta Dunarii (pagina 4)* Cascada Bigar (p. 6)* Lacul Rosu (p. 8)* Sfinxul din Parcul National Bucegi (p. 10)* Pestera Scarisoara (p. 12)* Detunatele din Muntii Metaliferi (p. 14)* Mausoleul de la Marasesti (p. 16)* Arcul de Triumf (p. 18)* orasul medieval Sighisoara (p. 20)* Cetatea Sucevei (p. 22)* Castelul Corvinilor (p. 24)* Manastirea Curtea de Arges (p. 26)* Manastirea Tismana (p. 28)* Manastirea Barsana ...citeste mai departe despre " Ziua pasaportului romanesc! In cate tari se poate intra fara viza cu acest act " pe Ziare.com