Ziare.com, pe locul doi in topul brandurilor online, conform preferintelor romanilor

La o distanta foarte mica, se situeaza Stirile Pro Tv, pe locul unu, cu un procent de 32%, iar pe locul trei, dupa Ziare.com, se afla Digi24.ro, cu un procent de 30%, conform raportului prezentat de Digital News Report 2020, de la Reuters Institute.La polul opus, in coada aceluiasi clasament, se situeaza Antena 3 online si Antena 1 online, fiecare cu cate un procent de 15%.Pe ultimul loc, in privinta preferintelor romanilor privind brandurile online, se situeaza Romania Tv online, cu un procent de 14%. ...citeste mai departe despre " Ziare.com, pe locul doi in topul brandurilor online, conform preferintelor romanilor " pe Ziare.com