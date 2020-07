Zeci de zboruri anulate. Ministrul Transporturilor: Am trecut printr-un vid legislativ

Acesta a declarant la Digi24 ca pierderile insumate pe perioada celor doua luni in care a fost instituita Starea de urgenta s-au ridicat la 87& din veniturile pe care le realizau cele 16 aeroporturi din Romania."Acesta este si motivul pentru care industria de aviatie din Romania, atat aeroporturile, cat si companiile aeriene au fost grav afectate in aceasta perioada. In perioada starii de alerta, as incerca sa prezint in doua etape ce s-a intamplat. In prima etapa, Romania a inceput sa ridice suspendarea zborurilor tinand cont de un coeficient si anume 5 cazuri noi la un milion de locuitori in 14 zile. Aveam legea 55 si saptamanal Institutul National de Sanatate Publica intocmea acea lista si propunea CNSU spre aprobare lista tarilor spre si dinspre care se putea zbura. In urma cu doua saptamani, din cele 12 state despre care vorbeam in starea de urgenta, au mai ramas in lista doar trei: Statele Unite, Iran si Turcia. Am trecut in a doua etapa, in care ne-am confruntat pe de o parte cu un vid legislativ. In sfarsit avem legea 137/2020 cu privire la instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. Si s-a mai intamplat ceva in aceste doua saptamani: a crescut numarul de imbolnaviri la nivel european, dar si in Romania", a spus ministrul Lucian Bode.Statele membre ale UE au inceput sa impuna o serie de restrictii in ceea ce priveste zborurile raportandu-se la un alt criteriu si anume numarul de cazuri noi de imbolnaviri din ultimele 14 zile raportat la 100.000 de locuitori."Astfel, azi avem urmatoarea situatie in cee ace priveste cetatenii romani: Austria si Slovacia au interzis zborurile spre si dinspre Romania. Si doi, alte state au introdus obligatia pentru cetatenii romani sa prezinte fie un test covid negatic, fie de a intra in izolare 14 zile daca ajung pe teritoriul statelor respective. Asadar, la nivelul Uniunii Europene in present nu putem zbura in Austria si Slovacia si nu permitem efectuarea de zboruri spre si dinspre Portugalia si Suedia. Aceste doua tari au un coeficient mai mare decat al Romaniei. La nivelul statelor terte, Comisia Europeana a emis o serie de recomandari privind relaxarea restrictiilor de circulatie. Nu se poate zbura spre si dinspre niciun stat tert non-UE pentru care ...citeste mai departe despre " Zeci de zboruri anulate. Ministrul Transporturilor: Am trecut printr-un vid legislativ " pe Ziare.com