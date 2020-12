"Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2014-2016, trei persoane, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, ar fi inregistrat fictiv in contabilitate achizitionarea unor utilaje, piese auto, anvelope si utilaje industriale, care nu se regasesc fizic in teren. Achizitiile ar fi fost efectuate prin intermediul a 15 firme de tip fantoma", anunta politistii.Potrivit sursei amintite, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 100.000 de euro.Noua persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru a fi audiate si a fi dispuse masuri legale.Citeste si:Grupare germana de extrema dreapta, scoasa in afara legii. Politia face perchezitii si confisca armament si obiecte de propagandaPerchezitii la locuinta si cabinetul psihiatrului care l-a tratat pe Maradona. Reactia avocatilor ...citeste mai departe despre " Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri " pe Ziare.com