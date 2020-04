Xerox vrea sa produca 1 milion de ventilatoare medicale impreuna cu un partener

Xerox, impreuna cu VORTRAN Medical Technology, o companie de cercetare, dezvoltare si productie de aparatura medicala destinata problemelor respiratorii, asigura productia de ventilatoare portabile (GO2Vent) si aparate de masurare a presiunii cailor respiratorii (APM-Plus) pentru spitalele si unitatile pentru situatii de urgenta care trateaza pacientii in aceasta perioada.Cele doua companii lucreaza impreuna pentru a raspunde rapid la deficitul de echipamente de ventilatie necesare pentru a sprijini pacientii afectati de COVID-19.Productia se va extinde de la aproximativ 40.000 de ventilatoare, in aprilie, pana la aproximativ 150.000 - 200.000 de ventilatoare pe luna, pana in iunie. Xerox si VORTRAN ar putea produce pana la 1 milion de ventilatoare in lunile urmatoare."Ideile noastre s-au unit cu ideile celor de la VORTRAN si am gasit o cale de a incepem productia in masa a acestor echipamente absolut necesare in aceasta perioada", a spus John Visentin, vicepresedinte si director executiv Xerox."Vrem sa ne asiguram ca medicii si personalul medical din prima linie au resursele necesare pentru a ajuta numarul tot mai mare de pacienti cu COVID-19."GO2Vent a fost proiectat pentru utilizare in situatii de urgenta, dezastre naturale si focare de boli, precum pandemia COVID-19. Acest ventilator de unica folosinta poate fi configurat in cateva minute si aruncat dupa utilizarea de catre un singur pacient, ajuta printr-o tubulatura sigura si poate fi utilizat cu un compresor, cu oxigen sau aer cu un debit de minim 10 litri pe minut.GO2Vent poate oferi suport continuu pana la 30 de zile si functioneaza independent de APM-Plus. APM-Plus este un dispozitiv portabil cu baterie, care se conecteaza la un GO2Vent si asigura o monitorizare imbunatatita a starii pacientului si a parametrilor respiratori cheie."Parteneriatul cu Xerox are un obiectiv clar - acela de a ajuta la salvarea cat mai multor vieti. Cu tehnologia noastra si capacitatea companiei Xerox de a fabrica la scara larga, credem ca putem furniza pana la 1 milion de ventilatoare in urmatoarele luni", a declarat Gordon A. Wong, coordonator si CEO VORTRAN Medical Technology."Pentru noi acesta va fi cel mai important lucru pe care l-am facut vreodata."In plus fata de cresterea productiei de GO2Vent si APM-Plus, Xerox si VORTRAN se asteapta sa compi ...citeste mai departe despre " Xerox vrea sa produca 1 milion de ventilatoare medicale impreuna cu un partener " pe Ziare.com