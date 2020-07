Departamentul american al Justitiei a depus in fata unei instante federale din Washington o plangere si un mandat de confiscare pentru incarcatura petrolierelor Bella, Bering, Pandi si Luna, in prezent in drum spre Venezuela.Citand "o sursa confidentiala", plangerea justitiei americane afirma ca petrolul este transportat in numele Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a regimului iranian.Documentul se refera in special la Mahmoud Madanipour, om de afaceri avand legaturi cu Gardienii Revolutiei, care ar fi organizat transportul de titei spre Venezuela utilizand companii offshore si transferuri de la vapor la vapor pentru a ocoli sanctiunile internationale impotriva regimului."Beneficiile obtinute in urma vanzarii petrolului finanteaza activitatile abjecte ale Gardienilor, mai ales proliferarea armelor de distrugere in masa si a autovehiculelor lor, sprijinul acordat terorismului, precum si o intreaga serie de incalcari ale drepturilor omului in Iran si in strainatate", a subliniat Departamentul Justitiei din SUA intr-un comunicat.Justitia americana nu a precizat cum intentioneaza Washingtonul sa confiste incarcatura tancurilor petroliere. ...citeste mai departe despre " Washingtonul ordona confiscarea a patru petroliere iraniene destinate Venezuelei " pe Ziare.com