Vrei sa produci echipamente sau biocide impotriva COVID-19? Iata procedurile puse la punct de MApN

"Informatiile despre procedura de avizare/autorizare temporara a materialelor, componentelor, echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virusul SARS-Cov-2, respectiv a biocidelor se gasesc la adresele urmatoare", se precizeaza in raspunsul primit joi din partea MApN, la solicitarea Ziare.com.Descarca aici:Procedura este aici:https://directiamedicala.mapn.ro/pages/view/185Pentru echipamente si dispozitive medicale:https://www.acttm.ro/procedura-de-avizare-autorizare-pentru-materiale-si-echipamente-de-protectie-respectiv-dispozitive-echipamente-medicale/Pentru materiale si echipamente de protectie (masti, semimasti, combinezoane, viziere), precum si a solutiilor de decontaminare pentru spatiile publice:www.nbce.roPentru biocide:https://cantacuzino.mapn.ro/pages/view/245In ceea ce priveste documentele pe care trebuie sa le pregateasca un intreprinzator care doreste sa se implice, MApN precizeaza ca "pe site-urile mentionate mai sus sunt trecute documentele necesare"."In principiu, este vorba de o cerere, o documentatie de fabricatie redusa si fise tehnice sau buletine de incercare de la materiile prime si materialele folosite in procesul de fabricatie", se mai arata in raspunsul primit la redactie sub semnatura col.dr.ing. Claudiu Lazaroaie, Loctiitor stiintific, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie.Conform sursei citate, "Pana la ora 14, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie are in lucru mai multe documentatii in analiza, dar nu a fost emis nici un aviz".Reamintim ca prin Ordonanta Militara 4, din 29 martie 2020, s-a stabilit ca:Art.10(1) Pe perioada starii de urgenta se autorizeaza Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN1 si Ecologie, Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare si Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virus