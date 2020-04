"Suntem, evident ca suntem afectati, chiar foarte afectati. A scazut practic economia, putem sa spunem ca are o contractie deja intre 30 si 40% si inca nu stiu daca am ajuns, dupa estimarile mele cel putin.In perioada imediat dupa Paste am ajunge la varful epidemiei, dupa care am putea vorbi de o panta descendenta a acestei crize, panta descendenta in care vrem sa avem deja masurile pregatite pentru relansarea economiei", a spus Virgil Popescu, intrebat despre pierderile provocate in economia romaneasca.Care sunt domeniile cele mai afectateEl a mentionat ca domeniile cele mai afectate de pandemie sunt turismul, HoReCa, transporturile, precum si industria auto, care a fost oprita."Usor, usor, industria auto se pare ca isi revine. Este un lucru imbucurator. Am primit semnale si din teritoriu, de la industria auto de pe orizontala, de la componente, ca se iau in calcul scenarii de pornire. Un mare producator din Romania, incepand de astazi, 13 aprilie, in Targu Jiu in Caransebes si in Drobeta Turnu Severin, face cablaje auto.Am informatii, inclusiv de la Dacia ca se pregatesc ca incepand cu data de 21 sa inceapa usor productia in zona de motoare si cu mai putini salariati, dar sa inceapa productia, ca si companiile de care v-am spus inainte, dar in continuare avem domenii care sunt lovite: industria serviciilor.Ganditi-va ca toate companiile, toate intreprinderile mici si mijlocii care au fost lovite direct de coronavirus si inchise prin ordonantele militare, practic ele sunt in momentul de fata fara activitate", a mai spus Virgil Popescu.Citeste si:Productia masinilor Dacia, la Mioveni, repornita in totalitate in luna mai ...citeste mai departe despre " Virgil Popescu: Turismul, HoReCa si transporturile sunt cele mai afectate de pandemie. Industria auto se pare ca isi revine " pe Ziare.com