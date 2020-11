Mircea Abrudan, prefectul judetului Cluj, a semnat joi, 26 noiembrie, ordinul de incetare a mandatului."Am semnat azi, 26.11.2020, ordinul privind constatarea incetarii de drept, inainte de termen, a mandatului de primar al comunei Belis, a domnului Matis Viorel, ca urmare a condamnarii, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei. Incetarea se refera la actualul mandat. Atributiile de primar vor fi preluate de viceprimar. Vor fi organizate alegeri, in functie de ce va stabili Guvernul in acest sens, conform Codului Administrativ", a transmis Mircea Abrudean, potrivit bzc.ro.Viorel Matis (PSD) a fost condamnat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce a dat mita unui jurnalist, fiind prins in flagrant.Citeste si: Protectia Consumatorului Brasov a amendat RCD&RDS cu 20.000 de lei pentru practici inselatoare la reinnoirea contractelor de energie electrica ...citeste mai departe despre " Primarul unei comune din Cluj a ramas fara mandat la doua luni dupa alegeri. Edilul a fost reales desi era condamnat la inchisoare " pe Ziare.com