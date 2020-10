Viorel Catarama deschide lista Pro Romania pentru Senat in judetul Bihor

Cine e Viorel CataramaViorel Catarama a absolvit Facultatea de Comert, din cadrul ASE, iar in 2004 a primit titlul de doctor in economie (ASE). El a intrat in politica in 1990 ca membru PNL, a fost Secretar de Stat la Ministerul Comertului si Turismului in guvernul Petre Roman, a condus PNL in 1992 si a fost senator in perioada 1996-2000.Catarama este in top 300 milionari din Romania si a fost cel mai bogat candidat la prezidentiale din 2019. In declaratia sa de avere apar 56 de tablouri in valoare (2 milioane de euro), 14 statui (300.000 de euro), vase decorative (100.000 de euro), bijuterii si ceasuri (685.000 de euro), terenuri de 205 hectare, plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate la mai multe societati si persoane fizice in valoare de 32.654.606 de lei, active financiare in conturi si depozite bancare si fonduri de investitii (253.000 de lei, 115.000 de franci elvetieni, 20.800 de dolari si 15.000 de euro).De asemenea, Catarama mai are doua case de 6.123 m2, o casa de 1.246 m2, un apartamant de 174 m2, un apartament de 301 m2, un spatiu comercial de 5.806 m2, o vila de 2.000 m2 (pe numele sotiei), un apartament de 710 m2 (pe numele sotiei) si o barca cu motor.Initial candidatura lui Viorel Catarama la Presidentia Romaniei a fost refuzata de Biroul Electoral Central, pentru ca 94.000 de semnaturi au fost anulate, intrucat membrii BEC au decis ca prezinta elemente de similitudine evidente. Viorel Catarama a putut candida dupa ce CCR a invalidat decizia BEC.Viorel Catarama, fostul candidat la prezidentiale, a fost sursa a Securitatii. Asta arata CNSAS intr-o adeverinta emisa pe numele lui. Catarama nu a colaborat in sensul legii, adica nu a facut politie politica, dar a fost sursa a Securitatii. Unul dintre numele de sursa pe care securistii i l-au dat lui Viorel Catarama a fost "Viorel".La alegerile locale, Catarama a vrut sa candideze la Primaria Generala a Capitalei, dar BEM i-a invalidat lista de sustinatori. ...citeste mai departe despre " Viorel Catarama deschide lista Pro Romania pentru Senat in judetul Bihor " pe Ziare.com