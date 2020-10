Vijulie a fost pana acum vicepresedinte al institutiei. ANFP a fost condusa de Ciprian Ciucu, ales primar al Sectorului 6."Din pozitia de vicepresedinte, Violeta Vijulie a reusit, in numai cateva luni, sa atraga fonduri europene in valoare de 12.000.000 de lei care vor fi utilizate pentru crearea E-bugetar - baza de date cu toti bugetarii din Romania, pentru pilotarea Concursului National dedicat recrutarii functionarilor publici si pentru instruirea a 7.500 de persoane pe domeniile managementul resurselor umane si digitalizare", se arata intr-un comunicat transmis de ANFP.Violeta Vijulie este trainer si specialist in comunicare institutionala, cu diploma de licenta la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, si diploma de master in comunicare audio-vizuala la SNSPA, Facultatea de Comunicare "David Ogilvy". Are o experienta in comunicare, management si proiecte europene, obtinuta in peste 20 de ani de activitate in mediul privat si public.Proaspatul presedinte al ANFP este membru PNL din anul 2003. ...citeste mai departe despre " Violeta Vijulie a fost numita presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici " pe Ziare.com